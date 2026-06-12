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Путин отметил вклад Садовничего в укрепление позиций МГУ - РИА Новости, 12.06.2026
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13:10 12.06.2026 (обновлено: 14:10 12.06.2026)
Путин отметил вклад Садовничего в укрепление позиций МГУ

Путин отметил вклад Садовничего в укрепление позиций МГУ как центра просвещения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин отметил вклад ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего в укрепление позиций университета.
  • Ректор Московского университета имени Ломоносова Виктор Садовничий удостоен Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.
  • Виктор Садовничий более 30 лет возглавляет флагманский вуз страны и внес огромный вклад в сохранение лучших традиций образования и формирование стратегических направлений отечественной высшей школы.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего в укрепление позиций университета как одного из центров просвещения, интеллектуального и духовного развития России.
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"Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен ректор Московского университета имени Ломоносова Виктор Антонович Садовничий. Человек широкой научной эрудиции, масштабного мышления, умения видеть перспективу и быстро внедрять задуманное", - сказал Путин в ходе вручения государственных наград в День России.

"Он более 30 лет возглавляет флагманский вуз страны, внес огромный вклад в сохранение лучших традиций фундаментального и классического образования, в укрепление позиций московского университета как одного из ведущих центров просвещения, интеллектуального и духовного развития России, в целом, формирование стратегических направлений отечественной высшей школы", - подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что под руководством Садовничего был реализован ряд значимых инициатив по развитию и популяризации математических знаний. Путин отметил, что особого уважения заслуживает многолетняя работа ректора МГУ во главе Российского союза ректоров.
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МГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияВладимир ПутинВиктор Садовничий
 
 
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