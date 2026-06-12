Путин отметил вклад Садовничего в укрепление позиций МГУ

Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото

Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин отметил вклад ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего в укрепление позиций университета.

Ректор Московского университета имени Ломоносова Виктор Садовничий удостоен Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Виктор Садовничий более 30 лет возглавляет флагманский вуз страны и внес огромный вклад в сохранение лучших традиций образования и формирование стратегических направлений отечественной высшей школы.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего в укрепление позиций университета как одного из центров просвещения, интеллектуального и духовного развития России.

« "Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоен ректор Московского университета имени Ломоносова Виктор Антонович Садовничий. Человек широкой научной эрудиции, масштабного мышления, умения видеть перспективу и быстро внедрять задуманное", - сказал Путин в ходе вручения государственных наград в День России.

"Он более 30 лет возглавляет флагманский вуз страны, внес огромный вклад в сохранение лучших традиций фундаментального и классического образования, в укрепление позиций московского университета как одного из ведущих центров просвещения, интеллектуального и духовного развития России, в целом, формирование стратегических направлений отечественной высшей школы", - подчеркнул президент.