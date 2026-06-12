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Путин: поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны - РИА Новости, 12.06.2026
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13:07 12.06.2026 (обновлено: 13:19 12.06.2026)
Путин: поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны

Путин: поддержка участников СВО становится духовной опорой для героев страны

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддержка участников СВО всем российским обществом становится духовной опорой героев страны.
  • Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных областях, церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Поддержка участников СВО всем российским обществом становится духовной опорой героев страны, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
"Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас, а для участников специальной военной операции - это надежная духовная опора, также, как и поддержка наших героев всем российским народом, всем обществом, у всех нас общие цели", - сказал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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