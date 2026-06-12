Путин: поддержка участников СВО становится духовной опорой героев страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддержка участников СВО всем российским обществом становится духовной опорой героев страны.
- Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных областях, церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Поддержка участников СВО всем российским обществом становится духовной опорой героев страны, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас, а для участников специальной военной операции - это надежная духовная опора, также, как и поддержка наших героев всем российским народом, всем обществом, у всех нас общие цели", - сказал Путин.
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