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Путин назвал главные ценности россиян - РИА Новости, 12.06.2026
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13:06 12.06.2026 (обновлено: 17:31 12.06.2026)
Путин назвал главные ценности россиян

Путин: сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян, заявил Путин.
  • В Кремле прошла церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных областях.
  • Страна встречает День России с гордостью за свершения предков и с уважением к ключевым событиям отечественной истории, отметил президент.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян, заявил Владимир Путин.
Сегодня он в честь государственного праздника традиционно наградил Героев Труда и лауреатов премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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"Глубокое личное восприятие России — в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями", — сказал президент.

Страна встречает праздник с гордостью за трудовые и ратные свершения предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и с пониманием, что все пройденные этапы — это единое целое, отметил он.
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"Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас, а для участников специальной военной операции это надежная духовная опора, так же как и поддержка наших героев всем <...> народом", — добавил Путин.

Сила России, по его словам, заключается в преемственности традиций, уважении к наследию и культуре.
Церемония награждения прошла в Кремле.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова
Президент РФ Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова во время награждения - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин и научный руководитель Научно-образовательного центра по правам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина Татьяна Москалькова
Государственную премию за выдающиеся достижения в сфере правозащиты получила экс-омбудсмен Татьяна Москалькова.
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"Быть там, где трудно, и с теми, кому тяжело, отстаивать справедливость, брать на себя ответственность — главные черты Татьяны Николаевны. <...> Ее работа на посту уполномоченного по правам человека — <...> пример достойного служения людям и Отечеству", — сказал Путин.

Главного врача больницы святителя Алексия Алексея Зарова удостоили той же награды, но за благотворительную деятельность.
Лауреатами госпремий в области литературы и искусства стали режиссер Андрей Кончаловский и создатели сериалов и исторических проектов, посвященных знаковым событиям истории России, Мария Ушакова и Екатерина Жукова.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и режиссер, продюсер Андрей Кончаловский
Президент РФ Владимир Путин и режиссер, продюсер Андрей Кончаловский - лауреат Государственной премии в области литературы и искусства 2025 года на церемонии награждения в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин и режиссер, продюсер Андрей Кончаловский
Премию за достижения в сфере гуманитарной деятельности получил ректор МГУ Виктор Садовничий.
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"Человек широкой научной эрудиции, масштабного мышления, умения видеть перспективу и быстро внедрять задуманное", отметил Путин.

Наградами в области науки и технологий удостоили директора Института функциональной нейрохирургии РЦНН Владимира Крылова, директора НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Дмитрия Усачева, а также его заместителя Николая Коновалова. Они разработали и внедрили инновационные методы хирургии пациентов с заболеваниями нервной системы.
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Владимир Путин и директор Института функциональной нейрохирургии РЦНН Владимир Крылов

Президент РФ Владимир Путин и директор Института функциональной нейрохирургии Российский центр неврологии и нейронаук Владимир Крылов во время награждения

Владимир Путин и директор Института функциональной нейрохирургии РЦНН Владимир Крылов

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин и заместитель директора НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Дмитрий Усачев

Президент РФ Владимир Путин и заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Николай Коновалов во время награждения

Владимир Путин и заместитель директора НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Дмитрий Усачев

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин и директор Института функциональной нейрохирургии РЦНН Владимир Крылов

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин и заместитель директора НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Дмитрий Усачев

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Также премию получил коллектив ученых, разработавших импортозамещающий метод гидравлического разрыва пласта, — старший советник компании "Промсырьеимпорт" Олег Жданеев, главный конструктор центра "Титан-Баррикады" Игорь Ковшов и специалист МИТ Елена Корса-Вавилова.
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Старший советник компании "Промсырьеимпорт" Олег Жданеев

Президент РФ Владимир Путин и старший советник Внешнеэкономического объединения Промсырьёимпорт Олег Жданеев

Старший советник компании "Промсырьеимпорт" Олег Жданеев

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин и специалист МИТ Елена Корса-Вавилова

Президент РФ Владимир Путин и начальник отдела корпорации Московский институт теплотехники Елена Корса-Вавилова во время награждения

Владимир Путин и специалист МИТ Елена Корса-Вавилова

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Старший советник компании "Промсырьеимпорт" Олег Жданеев

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин и специалист МИТ Елена Корса-Вавилова

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Востоковеда Алексея Васильева наградили за достижения в изучении истории арабских стран и международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке.
Звание Героя Труда России присвоили гендиректору АО "Завод "Фиолент" Александру Баталину, начальнику лаборатории НИИхиммаша Леониду Бобе, машинисту горных выемочных машин рудника СКРУ-1 "Уралкалия" Владимиру Данилову, гендиректору сельхозпредприятия "Донское" Александру Колесниченко, народной артистке РСФСР, актрисе Московского театра "Современник" Марине Нееловой.
Также медали "Герой Труда" получили гендиректор АО "Мостострой-11" Николай Руссу, токарь ООО "Электроспецтехника" Анатолий Свиридов, начальник сектора ЦНИИточмаша Петр Сердюков.
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Артистка Московского театра "Современник" Марина Неелова

Артистка московского театра Современник Марина Неелова, удостоенная звания Героя Труда, выступает на церемонии награждения

Артистка Московского театра "Современник" Марина Неелова

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин и начальник сектора ЦНИИточмаша Петр Сердюков

Президент РФ Владимир Путин и начальник сектора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Петр Сердюков, удостоенный звания Героя Труда РФ

Владимир Путин и начальник сектора ЦНИИточмаша Петр Сердюков

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Артистка Московского театра "Современник" Марина Неелова

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Владимир Путин и начальник сектора ЦНИИточмаша Петр Сердюков

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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