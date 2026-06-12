Путин назвал главные ценности россиян

- Сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян, заявил Путин.
- В Кремле прошла церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных областях.
- Страна встречает День России с гордостью за свершения предков и с уважением к ключевым событиям отечественной истории, отметил президент.
"Глубокое личное восприятие России — в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями", — сказал президент.
"Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас, а для участников специальной военной операции это надежная духовная опора, так же как и поддержка наших героев всем <...> народом", — добавил Путин.
"Быть там, где трудно, и с теми, кому тяжело, отстаивать справедливость, брать на себя ответственность — главные черты Татьяны Николаевны. <...> Ее работа на посту уполномоченного по правам человека — <...> пример достойного служения людям и Отечеству", — сказал Путин.
"Человек широкой научной эрудиции, масштабного мышления, умения видеть перспективу и быстро внедрять задуманное", — отметил Путин.
Владимир Путин и директор Института функциональной нейрохирургии РЦНН Владимир Крылов
Владимир Путин и директор Института функциональной нейрохирургии РЦНН Владимир Крылов
Владимир Путин и заместитель директора НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Дмитрий Усачев
Владимир Путин и заместитель директора НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Дмитрий Усачев
Владимир Путин и директор Института функциональной нейрохирургии РЦНН Владимир Крылов
Владимир Путин и заместитель директора НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Дмитрий Усачев
Старший советник компании "Промсырьеимпорт" Олег Жданеев
Старший советник компании "Промсырьеимпорт" Олег Жданеев
Владимир Путин и специалист МИТ Елена Корса-Вавилова
Владимир Путин и специалист МИТ Елена Корса-Вавилова
Старший советник компании "Промсырьеимпорт" Олег Жданеев
Владимир Путин и специалист МИТ Елена Корса-Вавилова
Артистка Московского театра "Современник" Марина Неелова
Артистка Московского театра "Современник" Марина Неелова
Владимир Путин и начальник сектора ЦНИИточмаша Петр Сердюков
Владимир Путин и начальник сектора ЦНИИточмаша Петр Сердюков
Артистка Московского театра "Современник" Марина Неелова
Владимир Путин и начальник сектора ЦНИИточмаша Петр Сердюков