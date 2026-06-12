Путин назвал главные ценности россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян, заявил Путин.

В Кремле прошла церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных областях.

Страна встречает День России с гордостью за свершения предков и с уважением к ключевым событиям отечественной истории, отметил президент.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян, заявил Владимир Путин.

Сегодня он в честь государственного праздника традиционно наградил Героев Труда и лауреатов премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.

« "Глубокое личное восприятие России — в характере нашего народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями", — сказал президент.

Страна встречает праздник с гордостью за трудовые и ратные свершения предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и с пониманием, что все пройденные этапы — это единое целое, отметил он.

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« "Искренние чувства ответственности за Отечество близки каждому из нас, а для участников специальной военной операции это надежная духовная опора, так же как и поддержка наших героев всем <...> народом", — добавил Путин.

Сила России , по его словам, заключается в преемственности традиций, уважении к наследию и культуре.

Церемония награждения прошла в Кремле.

Государственную премию за выдающиеся достижения в сфере правозащиты получила экс-омбудсмен Татьяна Москалькова

« "Быть там, где трудно, и с теми, кому тяжело, отстаивать справедливость, брать на себя ответственность — главные черты Татьяны Николаевны. <...> Ее работа на посту уполномоченного по правам человека — <...> пример достойного служения людям и Отечеству", — сказал Путин.

Главного врача больницы святителя Алексия Алексея Зарова удостоили той же награды, но за благотворительную деятельность.

Лауреатами госпремий в области литературы и искусства стали режиссер Андрей Кончаловский и создатели сериалов и исторических проектов, посвященных знаковым событиям истории России, Мария Ушакова и Екатерина Жукова.

Премию за достижения в сфере гуманитарной деятельности получил ректор МГУ Виктор Садовничий

« "Человек широкой научной эрудиции, масштабного мышления, умения видеть перспективу и быстро внедрять задуманное", — отметил Путин.

Наградами в области науки и технологий удостоили директора Института функциональной нейрохирургии РЦНН Владимира Крылова, директора НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Дмитрия Усачева, а также его заместителя Николая Коновалова. Они разработали и внедрили инновационные методы хирургии пациентов с заболеваниями нервной системы.

Также премию получил коллектив ученых, разработавших импортозамещающий метод гидравлического разрыва пласта, — старший советник компании "Промсырьеимпорт" Олег Жданеев, главный конструктор центра "Титан-Баррикады" Игорь Ковшов и специалист МИТ Елена Корса-Вавилова.

Востоковеда Алексея Васильева наградили за достижения в изучении истории арабских стран и международных отношений на Ближнем и Среднем Востоке.

НИИхиммаша Леониду Бобе, машинисту горных выемочных машин рудника СКРУ-1 "Уралкалия" Владимиру Данилову, гендиректору сельхозпредприятия "Донское" Александру Колесниченко, народной артистке Звание Героя Труда России присвоили гендиректору АО "Завод "Фиолент" Александру Баталину, начальнику лабораторииЛеониду Бобе, машинисту горных выемочных машин рудника"Уралкалия" Владимиру Данилову, гендиректору сельхозпредприятия "Донское" Александру Колесниченко, народной артистке РСФСР , актрисе Московского театра "Современник" Марине Нееловой