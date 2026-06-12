Страна встречает День России с гордостью за свершения предков, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков.
- В День России президент традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в различных областях, церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. РФ встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Глава государства в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.
"Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое", - сказал Путин в ходе вручения госпремий.
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