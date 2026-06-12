Подвиги и стойкость предков всегда будут служить примером, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить вдохновляющим примером.
- Путин пожелал патриарху Кириллу успехов и крепкого здоровья в поздравлении с Днем России.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить вдохновляющим примером, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днем России, опубликованном на сайте РПЦ.
"Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем России. Любовь к родной стране, гордость за ее историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ. Уверен, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить ярким, вдохновляющим примером и для нас, и для будущих поколений", - написал Путин.
Он также пожелал патриарху Кириллу успехов и крепкого здоровья.
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