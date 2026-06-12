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Подвиги и стойкость предков всегда будут служить примером, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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09:27 12.06.2026 (обновлено: 09:58 12.06.2026)
Подвиги и стойкость предков всегда будут служить примером, заявил Путин

Путин: ратные подвиги и стойкость предков всегда будут служить примером

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить вдохновляющим примером.
  • Путин пожелал патриарху Кириллу успехов и крепкого здоровья в поздравлении с Днем России.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить вдохновляющим примером, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с Днем России, опубликованном на сайте РПЦ.
"Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем России. Любовь к родной стране, гордость за ее историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ. Уверен, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить ярким, вдохновляющим примером и для нас, и для будущих поколений", - написал Путин.
Он также пожелал патриарху Кириллу успехов и крепкого здоровья.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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