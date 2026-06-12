Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал эффективной работу «народного ОПК».
- Путин заверил, что российским «кулибиным» будет оказана прямая поддержка.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации назвал эффективной работу "народного ОПК" и заверил, что российским "кулибиным" будет оказана прямая поддержка.
"И кулибины наши, так называемый народный ОПК, он тоже работает и работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет… Вроде у ребят получается, будем стараться им оказать самую прямую поддержку", - сказал президент.