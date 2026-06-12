Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал эффективной работу "народного ОПК" - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 12.06.2026 (обновлено: 17:11 12.06.2026)
Путин назвал эффективной работу "народного ОПК"

Путин назвал эффективной работу "народного ОПК": "Кулибиным" оказжут поддержку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал эффективной работу «народного ОПК».
  • Путин заверил, что российским «кулибиным» будет оказана прямая поддержка.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации назвал эффективной работу "народного ОПК" и заверил, что российским "кулибиным" будет оказана прямая поддержка.
"И кулибины наши, так называемый народный ОПК, он тоже работает и работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет… Вроде у ребят получается, будем стараться им оказать самую прямую поддержку", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Путин поручил исключить излишнее администрирование при разработке техники
Вчера, 17:10
 
Владимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала