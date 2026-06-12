Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин встретился с военнослужащими — участниками специальной военной операции в День России.

Президент успокоил сержанта морской пехоты 155-го полка, который выразил волнение во время доклада, отметив, что «под пулями» военнослужащие волнуются меньше.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин успокоил участника СВО, который начал волноваться, докладывая президенту, отметив, что "под пулями" военнослужащие волнуются меньше.

Путин в День России встретился с военнослужащими, участниками специальной военной операции. В ходе встречи с докладом выступил сержант морской пехоты 155-го полка. Докладывая президенту, военнослужащий несколько раз выразил волнение, отметив, что "очень переживает".

"Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь, я понимаю", - сказал глава государства в ходе встречи.