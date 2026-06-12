Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин встретился с военнослужащими — участниками специальной военной операции в День России.
- Президент успокоил сержанта морской пехоты 155-го полка, который выразил волнение во время доклада, отметив, что «под пулями» военнослужащие волнуются меньше.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин успокоил участника СВО, который начал волноваться, докладывая президенту, отметив, что "под пулями" военнослужащие волнуются меньше.
Путин поблагодарил участников СВО
Вчера, 16:35
"Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь, я понимаю", - сказал глава государства в ходе встречи.
"Мы под пулями более, наверное, естественно себя ведем, когда не перед главой государства", - добавил сержант.