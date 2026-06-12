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Путин успокоил участника СВО, который начал волноваться - РИА Новости, 12.06.2026
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16:43 12.06.2026 (обновлено: 16:57 12.06.2026)
Путин успокоил участника СВО, который начал волноваться

Путин успокоил участника СВО в ходе его доклада: под пулями вы меньше волнуетесь

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин встретился с военнослужащими — участниками специальной военной операции в День России.
  • Президент успокоил сержанта морской пехоты 155-го полка, который выразил волнение во время доклада, отметив, что «под пулями» военнослужащие волнуются меньше.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин успокоил участника СВО, который начал волноваться, докладывая президенту, отметив, что "под пулями" военнослужащие волнуются меньше.
Путин в День России встретился с военнослужащими, участниками специальной военной операции. В ходе встречи с докладом выступил сержант морской пехоты 155-го полка. Докладывая президенту, военнослужащий несколько раз выразил волнение, отметив, что "очень переживает".
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"Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь, я понимаю", - сказал глава государства в ходе встречи.
"Мы под пулями более, наверное, естественно себя ведем, когда не перед главой государства", - добавил сержант.
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Владимир ПутинРоссия
 
 
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