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Путин вспомнил погибшего Героя России Очир-Горяева - РИА Новости, 12.06.2026
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16:42 12.06.2026 (обновлено: 16:56 12.06.2026)
Путин вспомнил погибшего Героя России Очир-Горяева

Путин отметил потерю Героя России Нарана Очир-Горяева

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНаран Очир-Горяев
Наран Очир-Горяев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Наран Очир-Горяев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин отметил потерю героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.
  • Очир-Горяев был командиром штурмовой роты мотострелкового батальона и находился на передовой с первых дней СВО.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о погибшем при выполнении боевых задач в ходе спецоперации герое России Наране Очир-Горяеве, отметил, что, к сожалению, "мы теряем таких людей".
"Вот, к сожалению, мы теряем и таких людей. Давайте и его память, и память других ребят, которые ушли, отдав жизнь за Родину, за Россию, почтим минутой молчания", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО.
Очир-Горяев являлся командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. С первых дней СВО он находился на передовой.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин приглашал Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы он рассказал, как шла работа по взятию Северска. За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач указом президента Очир-Горяев был удостоен звания Героя РФ.
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