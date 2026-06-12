Путин вспомнил погибшего Героя России Очир-Горяева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин отметил потерю героя России Нарана Очир-Горяева, погибшего при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.
- Очир-Горяев был командиром штурмовой роты мотострелкового батальона и находился на передовой с первых дней СВО.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о погибшем при выполнении боевых задач в ходе спецоперации герое России Наране Очир-Горяеве, отметил, что, к сожалению, "мы теряем таких людей".
Очир-Горяев являлся командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. С первых дней СВО он находился на передовой.
В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин приглашал Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы он рассказал, как шла работа по взятию Северска. За проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач указом президента Очир-Горяев был удостоен звания Героя РФ.