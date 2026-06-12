Во Франции обвиняемым по делу о краже книг Пушкина запросили до восьми лет

По словам прокурора, обвиняемые совершили "настоящую кражу сокровищ", "массовую, организованную, спланированную, выполненную с тщательностью и цинизмом".

Ей запросили самое мягкое наказание - два года условно. Самый суровый срок ожидает, как считает обвинения, лидера группировки, для которого прокуратура запросила восемь лет тюремного заключения.