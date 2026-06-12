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Во Франции обвиняемым по делу о краже книг Пушкина запросили до восьми лет - РИА Новости, 12.06.2026
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21:24 12.06.2026
Во Франции обвиняемым по делу о краже книг Пушкина запросили до восьми лет

Во Франции обвиняемым по делу о краже книг Пушкина потребовали до 8 лет тюрьмы

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Франции запросила до восьми лет тюремного заключения для обвиняемых по делу о краже редких изданий русских классиков, в том числе Пушкина.
  • Трое из шести обвиняемых находятся под стражей во Франции, двое других мужчин отбывают наказание в Грузии, а единственная женщина из группировки находится на свободе.
  • Лидеру группировки прокуратура запросила восемь лет тюремного заключения, а женщине — два года условно.
ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. До восьми лет тюремного заключения запросила прокуратура во Франции обвиняемым по делу о краже редких изданий русских классиков, в том числе Александра Пушкина, гражданам Грузии, сообщает телеканал France24.
По словам прокурора, обвиняемые совершили "настоящую кражу сокровищ", "массовую, организованную, спланированную, выполненную с тщательностью и цинизмом".
Телеканал отмечает, что из шести обвиняемых трое мужчин находятся под стражей во Франции. При этом двое из них уже получили сроки в Литве и Эстонии, однако были переданы Парижу для проведения нового суда.
Двое других мужчин отбывают наказание в Грузии, которая не выдает своих граждан для судебного преследования в других странах, единственная женщина из группировки находится на свободе.
Ей запросили самое мягкое наказание - два года условно. Самый суровый срок ожидает, как считает обвинения, лидера группировки, для которого прокуратура запросила восемь лет тюремного заключения.
Как сообщали ранее французские СМИ, шестеро граждан Грузии обвиняются во Франции в похищении редких книг, включая первые экземпляры и рукописи произведений русских классиков XIX века, включая книги Пушкина и Михаила Лермонтова. Прокуратура считает, что эти люди стоят за похищениями книг из Национальной библиотеки Франции в Париже и библиотеки Дидро в Лионе, произошедшими в 2023 году.
Согласно версии обвинения, они могли действовать в двух отдельных группах в составе обширной преступной группировки, активной в ряде стран Европы. В частности, похожие случаи краж редких книг были зафиксированы в Германии, Латвии, Польше, Швейцарии и Бельгии, сообщало издание Ouest-France.
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