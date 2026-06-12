Пушилин рассказал о строительстве Азовского кольца в ДНР

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Все работы по строительству Азовского транспортного кольца на территории ДНР, несмотря на атаки со стороны ВСУ, будут завершены в ранее обозначенные сроки, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

"Но, тем не менее, строители у нас герои, дорожные строители в том числе, и мы рассчитываем, что все работы будут завершены в установленные сроки", - сказал Пушилин.