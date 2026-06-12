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Пушилин рассказал о строительстве Азовского кольца в ДНР - РИА Новости, 12.06.2026
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11:19 12.06.2026
Пушилин рассказал о строительстве Азовского кольца в ДНР

Пушилин: строительство Азовского кольца на территории ДНР завершат в срок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что работы по строительству Азовского транспортного кольца будут завершены в ранее обозначенные сроки.
  • Строители сохраняют темпы работ, несмотря на удары ВСУ по строительной технике.
  • Азовское кольцо включает федеральные и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 «Дон» и «Таврида», а также Крымский мост.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Все работы по строительству Азовского транспортного кольца на территории ДНР, несмотря на атаки со стороны ВСУ, будут завершены в ранее обозначенные сроки, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"На данный момент подрядчики выполняют все обязательства по строительству на вверенных им участках. Пока ни о каких сдвигах сроков речи не идет", - сказал Пушилин.
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Он добавил, что строителям удается сохранить темпы работ, несмотря на удары ВСУ по строительной технике.
"Но, тем не менее, строители у нас герои, дорожные строители в том числе, и мы рассчитываем, что все работы будут завершены в установленные сроки", - сказал Пушилин.
В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.
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