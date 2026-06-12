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Биолог рассказал, когда в Москве может исчезнуть тополиный пух - РИА Новости, 12.06.2026
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03:29 12.06.2026
Биолог рассказал, когда в Москве может исчезнуть тополиный пух

Биолог Филин: тополиный пух может исчезнуть в Москве в течение десяти лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВетка тополя, покрытая пухом
Ветка тополя, покрытая пухом - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ветка тополя, покрытая пухом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тополиный пух может исчезнуть в Москве в течение 10 лет.
  • Одной из главных причин исчезновения тополиного пуха является старение деревьев, посаженных в 1950–1960 годах.
  • Власти Москвы проводят плановую замену пушащих женских особей тополя на мужские экземпляры или другие виды, а также климатические факторы способствуют уменьшению количества пуха.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Тополиный пух может исчезнуть в Москве в течение 10 лет на фоне старения деревьев, климатических факторов и замены тополей гибридными видами, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.
"Пуха в Москве становится с каждым годом меньше. На это есть несколько причин. Комбинация всех факторов может привести к тому, что примерно в течение 10 лет тополиный пух в московском регионе может исчезнуть полностью", - рассказал Филин.
По словам биолога, одной из самых важных причин является старение деревьев. Большинство московских тополей были посажены в 1950-1960 годы с целью восстановить зеленый щит в Москве после войны. Срок жизни тополей - от 50 до 80 лет. В результате старения они перестают давать семена.
"Второе - политика городских властей. Сейчас в столице проводится плановая замена пушащих женских особей тополя на мужские экземпляры либо другие виды, которые не дают такого количества пуха. Третье - различные климатические факторы. Из-за холодного июня и весны, как бывает часто в последние годы, почки просто не успевает вызревать, а ливни сбивают пух до того, как он успевает разлететься", - добавил он.
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