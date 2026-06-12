Биолог рассказал, когда в Москве может исчезнуть тополиный пух

Краткий пересказ от РИА ИИ Тополиный пух может исчезнуть в Москве в течение 10 лет.

Одной из главных причин исчезновения тополиного пуха является старение деревьев, посаженных в 1950–1960 годах.

Власти Москвы проводят плановую замену пушащих женских особей тополя на мужские экземпляры или другие виды, а также климатические факторы способствуют уменьшению количества пуха.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Тополиный пух может исчезнуть в Москве в течение 10 лет на фоне старения деревьев, климатических факторов и замены тополей гибридными видами, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.

"Пуха в Москве становится с каждым годом меньше. На это есть несколько причин. Комбинация всех факторов может привести к тому, что примерно в течение 10 лет тополиный пух в московском регионе может исчезнуть полностью", - рассказал Филин.

По словам биолога, одной из самых важных причин является старение деревьев. Большинство московских тополей были посажены в 1950-1960 годы с целью восстановить зеленый щит в Москве после войны. Срок жизни тополей - от 50 до 80 лет. В результате старения они перестают давать семена.