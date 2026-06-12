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КСИР предостерег суда от прохода через Ормузский пролив без согласования - РИА Новости, 12.06.2026
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02:58 12.06.2026 (обновлено: 07:33 12.06.2026)
КСИР предостерег суда от прохода через Ормузский пролив без согласования

КСИР предостерег суда от попыток пройти через Ормузский пролив без согласования

© AP Photo / Tasnim News Agency/Meysam MirzadehСкоростной катер Корпуса стражей исламской революции приближается к грузовому судну в Ормузском проливе
Скоростной катер Корпуса стражей исламской революции приближается к грузовому судну в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Tasnim News Agency/Meysam Mirzadeh
Скоростной катер Корпуса стражей исламской революции приближается к грузовому судну в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-морские силы КСИР Ирана предостерегли от попыток пройти через Ормузский пролив, заявив о решительных действиях в отношении любого судна, которое попытается его пересечь.
  • Это произошло после инцидента с танкером, пытавшимся пройти через Ормуз.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана после инцидента с танкером предостерегли от попыток пройти через Ормузский пролив, о закрытии которого было объявлено ранее, передает иранский спутниковый телеканал "Аль-Алям".
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"Мы продолжаем контролировать Ормузский пролив и будем действовать решительно в отношении любого судна, которое попытается его пройти", — говорится в сообщении со ссылкой на командование КСИР.
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СМИ: США сбили два БПЛА Ирана, якобы атаковавших суда в Ормузском проливе
Вчера, 05:00
По данным телеканала, ранее иранские военные открыли огонь, чтобы не позволить танкеру пересечь Ормузский пролив. Инцидент произошел у побережья города Сирик на юге Ирана, где, как сообщалось, прогремели взрывы.
В четверг иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) подтвердило закрытие Ормузского пролива для всех судов до нового уведомления.
В среду президент США Дональд Трамп обвинил Иран в затягивании урегулирования. Ночью Штаты атаковали юг страны. Как заявил американский лидер, если исламская республика не согласится на сделку, США разбомбят ее "к чертовой матери". Накануне вечером он выступил с утверждением о близости мирного соглашения, однако в Тегеране его слова не подтвердили.
ИРИ в ответ на удары полностью закрыла проход через Ормузский пролив и объявила о первой фазе наступательной операции с применением ракет и БПЛА. КСИР сообщил об ударах по целям на Ближнем Востоке, в том числе по авиабазам в Кувейте и Бахрейне. По данным СМИ, военные также атаковали базы в Ираке, Иордании и силы Пятого флота ВМС США.
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