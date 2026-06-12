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СМИ: ракетная программа Ирана не войдет в соглашение с США - РИА Новости, 12.06.2026
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11:43 12.06.2026
СМИ: ракетная программа Ирана не войдет в соглашение с США

Mehr: ракетная программа Ирана не будет включена в соглашение с США

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обсуждение ракетной программы Ирана и поддержки групп сопротивления выведено из повестки переговоров с США.
  • Между Ираном и США идет переговорный процесс по согласованию рамочного меморандума о взаимопонимании, при этом стороны периодически обмениваются отдельными ударами.
ТЕГЕРАН, 12 июн - РИА Новости. Ракетная программа и поддержка Ираном своих союзников не войдут в соглашение с США, сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума о завершении конфликта с США.
"Дискуссия о ракетной программе Ирана и поддержке групп сопротивления выведена из повестки дня", - говорится в сообщении агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, которое до сих пор формально действует. Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс - страны пытаются согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны периодически обмениваются отдельными ударами.
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