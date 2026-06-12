Фальков и Анохин обсудили ключевые образовательные проекты СмолГУ

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Смоленской области Василий Анохин посетили Смоленский государственный университет (СмолГУ), где обсудили ключевые образовательные проекты вуза.

"Подготовка востребованных кадров, развитие науки и создание комфортных условий для студентов – ключевые задачи для укрепления кадрового потенциала региона", — написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

Губернатор добавил, что сегодня СмолГУ является современным многопрофильным университетом, где обучается около 5 тысяч студентов по более чем 60 образовательным программам.

"Здесь работает более 300 преподавателей, в их числе 54 профессора и 200 кандидатов наук, доцентов. Обсудили ключевые образовательные проекты. Особое внимание уделили сетевым программам с ведущими вузами страны. СмолГУ готовит специалистов совместно с Московским авиационным институтом, Высшей школой экономики, Московским архитектурным институтом и другими университетами. В настоящее время по ним обучаются 179 человек, с 1 сентября к планируется набрать еще 112 студентов", — отметил Анохин.

По словам губернатора, студенты получают качественное образование, не покидая родной регион, и проходят практику на местных предприятиях. С нового учебного года в Смоленском государственном университете стартует совместная образовательная программа с Московским архитектурным институтом. На это направление выделено 15 бюджетных мест.

"Создаем комфортные и безопасные условия для студентов. Посетили общежитие №2 на улице Урицкого в Смоленске. В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" здесь был проведен капитальный ремонт: заменены все коммуникации, обновлены внутренние помещения и фасад. На каждом этаже оборудованы кухни и прачечные комнаты.

Для занятий спортом на прилегающей территории обустроена специальная площадка, внутри работает Центр творчества с хореографическими, вокальными и театральными студиями.