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Фальков и Анохин обсудили ключевые образовательные проекты СмолГУ - РИА Новости, 12.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
12:04 12.06.2026
Фальков и Анохин обсудили ключевые образовательные проекты СмолГУ

Валерий Фальков и Василий Анохин обсудили образовательные проекты СмолГУ

© Фото : Василий Анохин/MAXВалерий Фальков и Василий Анохин
Валерий Фальков и Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Василий Анохин/MAX
Валерий Фальков и Василий Анохин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Смоленской области Василий Анохин посетили Смоленский государственный университет (СмолГУ), где обсудили ключевые образовательные проекты вуза.
"Подготовка востребованных кадров, развитие науки и создание комфортных условий для студентов – ключевые задачи для укрепления кадрового потенциала региона", — написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что сегодня СмолГУ является современным многопрофильным университетом, где обучается около 5 тысяч студентов по более чем 60 образовательным программам.
"Здесь работает более 300 преподавателей, в их числе 54 профессора и 200 кандидатов наук, доцентов. Обсудили ключевые образовательные проекты. Особое внимание уделили сетевым программам с ведущими вузами страны. СмолГУ готовит специалистов совместно с Московским авиационным институтом, Высшей школой экономики, Московским архитектурным институтом и другими университетами. В настоящее время по ним обучаются 179 человек, с 1 сентября к планируется набрать еще 112 студентов", — отметил Анохин.
По словам губернатора, студенты получают качественное образование, не покидая родной регион, и проходят практику на местных предприятиях. С нового учебного года в Смоленском государственном университете стартует совместная образовательная программа с Московским архитектурным институтом. На это направление выделено 15 бюджетных мест.
"Создаем комфортные и безопасные условия для студентов. Посетили общежитие №2 на улице Урицкого в Смоленске. В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" здесь был проведен капитальный ремонт: заменены все коммуникации, обновлены внутренние помещения и фасад. На каждом этаже оборудованы кухни и прачечные комнаты.
Для занятий спортом на прилегающей территории обустроена специальная площадка, внутри работает Центр творчества с хореографическими, вокальными и театральными студиями.
Созданы все необходимые условия и для студенческих семей – отдельные блоки, где есть своя кухня и санузел. Качественное образование, современная инфраструктура и забота о молодом поколении – это приоритетные направления нашей работы", — написал Анохин в своем канале.
 
Смоленская областьВасилий АнохинВалерий ФальковСмоленск
 
 
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