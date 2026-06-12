МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские бойцы установили контроль над Приютом в ДНР, сообщило Минобороны.

За неделю армия нанесла поражение формированиям нескольких бригад противника и боевикам "Азова"*. Потери ВСУ составили более 2135 военнослужащих, три танка, 17 ББМ, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.