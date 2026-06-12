ВС России освободили населенный пункт Приют в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы "Центра" установили контроль над населенным пунктом Приют в ДНР.
- За неделю армия нанесла поражение формированиям нескольких бригад противника, потери ВСУ составили более 2135 военнослужащих.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские бойцы установили контроль над Приютом в ДНР, сообщило Минобороны.
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"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Приют", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Центр" освободили Приют в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки "Центр" освободили Приют в ДНР
За неделю армия нанесла поражение формированиям нескольких бригад противника и боевикам "Азова"*. Потери ВСУ составили более 2135 военнослужащих, три танка, 17 ББМ, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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