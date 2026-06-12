Суд узаконил приговор основному фигуранту дела об убийстве Моторолы

Краткий пересказ от РИА ИИ Апелляционный военный суд признал законным пожизненный приговор Александру Погорелову по делу об убийстве комбата Моторолы и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным пожизненный приговор Александру Погорелову по делу об убийстве комбата Моторолы и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Суд на этой неделе оставил приговор Погорелову и другим фигурантам без изменения, жалобы защиты — без удовлетворения.

В июне 2024 года Южный окружной военный суд приговорил Погорелова к пожизненному сроку, другие фигуранты получили от 12 до 17 лет.

Как следует из материалов обвинительного заключения, в 2014-м сотрудники СБУ решили убить главу ДНР Захарченко , для чего организовали агентурную сеть. По заданию СБУ Александр Погорелов приехал в Донецк , где следил за Захарченко. В августе 2017 года он организовал фотосессию в ресторане, где часто бывал глава ДНР, установив в туалете взрывчатку. Позже ее обнаружили сотрудники местной полиции.

Кроме того, согласно обвинительному заключению, в 2016-м сотрудники СБУ решили убить командира Арсена Павлова, известного по позывному Моторола. Для этого Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил офицер, а 16 октября того же года неустановленный террорист привел взрывчатку в действие, Моторола погиб в лифте.