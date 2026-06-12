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Суд узаконил приговор основному фигуранту дела об убийстве Моторолы - РИА Новости, 12.06.2026
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04:35 12.06.2026 (обновлено: 16:32 12.06.2026)
Суд узаконил приговор основному фигуранту дела об убийстве Моторолы

Суд узаконил приговор основному фигуранту дела об убийстве Моторолы Погорелову

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкАлександр Погорелов во время оглашения приговора Южным окружным военным судом
Александр Погорелов во время оглашения приговора Южным окружным военным судом - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Александр Погорелов во время оглашения приговора Южным окружным военным судом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционный военный суд признал законным пожизненный приговор Александру Погорелову по делу об убийстве комбата Моторолы и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным пожизненный приговор Александру Погорелову по делу об убийстве комбата Моторолы и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд на этой неделе оставил приговор Погорелову и другим фигурантам без изменения, жалобы защиты — без удовлетворения.
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В июне 2024 года Южный окружной военный суд приговорил Погорелова к пожизненному сроку, другие фигуранты получили от 12 до 17 лет.
Как следует из материалов обвинительного заключения, в 2014-м сотрудники СБУ решили убить главу ДНР Захарченко, для чего организовали агентурную сеть. По заданию СБУ Александр Погорелов приехал в Донецк, где следил за Захарченко. В августе 2017 года он организовал фотосессию в ресторане, где часто бывал глава ДНР, установив в туалете взрывчатку. Позже ее обнаружили сотрудники местной полиции.
Кроме того, согласно обвинительному заключению, в 2016-м сотрудники СБУ решили убить командира Арсена Павлова, известного по позывному Моторола. Для этого Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил офицер, а 16 октября того же года неустановленный террорист привел взрывчатку в действие, Моторола погиб в лифте.
Другой фигурант дела, Александр Тимошенко, по предложению Погорелова искал и передавал СБУ данные о расположении военной техники ДНР в Донецке. Василий Чурилов, по данным прокурора, в 2016 году вошел в террористическое сообщество, созданное СБУ, и собирал для них информацию о перемещении Моторолы. Еще один член ячейки, Артем Ен, обвинялся в том, что передавал иностранной разведке информацию, необходимую для убийства военнослужащего в ДНР.
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