Россия быстро рассмотрит предложение США по послу в Москве, заявил Дарчиев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия ждет предложения США по кандидатуре посла в Москве.
- Глава дипмиссии РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что любой выбор будет рассмотрен оперативно и быстро.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Россия ждет предложения США по кандидатуре посла в Москве, рассмотрит его быстро, заявил глава дипмиссии РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Мы ждем решения американской стороны. Любой выбор будет рассмотрен оперативно и быстро", - заявил Дарчиев журналистам.
"Но это решение американской стороны", - сказал Дарчиев.