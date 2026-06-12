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Россия быстро рассмотрит предложение США по послу в Москве, заявил Дарчиев - РИА Новости, 12.06.2026
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05:09 12.06.2026
Россия быстро рассмотрит предложение США по послу в Москве, заявил Дарчиев

Дарчиев заявил, что Россия быстро рассмотрит предложение США по послу в Москве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ждет предложения США по кандидатуре посла в Москве.
  • Глава дипмиссии РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что любой выбор будет рассмотрен оперативно и быстро.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Россия ждет предложения США по кандидатуре посла в Москве, рассмотрит его быстро, заявил глава дипмиссии РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Мы ждем решения американской стороны. Любой выбор будет рассмотрен оперативно и быстро", - заявил Дарчиев журналистам.
Как заявил дипломат, РФ надеется, что рано или поздно американский посол в Москву приедет.
"Но это решение американской стороны", - сказал Дарчиев.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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