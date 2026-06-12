Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что Россия и США, несмотря на различия, очень близки.
- По словам Дарчиева, в России всегда испытывали симпатии к Америке и ее народу, а в США — интерес к «загадочным русским».
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия, на самом деле очень близки, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Это касалось и необозримых просторов, и мужества первопроходцев, и могучей природы, которая не терпит слабых, с такими полноводными реками, как Миссисипи и Волга, и нескончаемыми, полными опасностями океанами", - подчеркнул Дарчиев.