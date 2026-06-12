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Дарчиев заявил о близости России и США - РИА Новости, 12.06.2026
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02:11 12.06.2026
Дарчиев заявил о близости России и США

Посол Дарчиев: Россия и США очень близки, несмотря на все различия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что Россия и США, несмотря на различия, очень близки.
  • По словам Дарчиева, в России всегда испытывали симпатии к Америке и ее народу, а в США — интерес к «загадочным русским».
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия, на самом деле очень близки, заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Россия и Соединенные Штаты, несмотря на все различия и разный возраст с точки зрения истории, хотя 250 лет - вполне солидный срок, на самом деле очень близки", - сказал Дарчиев на торжественном приеме по случаю Дня России в посольстве РФ.
По словам посла, в России всегда испытывали симпатии к далекой Америке и ее народу, в то время как в США неизменно вызывали искренний интерес "загадочные русские".
"Это касалось и необозримых просторов, и мужества первопроходцев, и могучей природы, которая не терпит слабых, с такими полноводными реками, как Миссисипи и Волга, и нескончаемыми, полными опасностями океанами", - подчеркнул Дарчиев.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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