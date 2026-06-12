СМИ: Киев попросит у союзников еще $20 миллиардов помощи

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Киев попросит у союзников дополнительные 20 миллиардов долларов помощи на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которая пройдет 18 июня, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Киев пытается латать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования, но партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.