СМИ: Киев попросит у союзников еще $20 миллиардов помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев планирует попросить у союзников дополнительные 20 миллиардов долларов помощи на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которая пройдет 18 июня.
- Средства планируется потратить на ПВО, закупку БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, оружия высокой дальности, а также на прямые покупки у украинских оборонных компаний и увеличение взносов в программу НАТО по финансированию закупок американского вооружения для Украины.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Киев попросит у союзников дополнительные 20 миллиардов долларов помощи на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которая пройдет 18 июня, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника.
"Украина хочет дополнительные 20 миллиардов долларов от союзников. <...> Просьба о (выделении. — Прим. ред.) 20 миллиардов долларов будет сделана 18 июня на следующей встрече контактной группы по обороне Украины, также известной, как формат "Рамштайн", — говорится в публикации.
По словам источников, министр обороны Украины Михаил Федоров и ряд других чиновников поднимали вопрос дополнительной помощи в ходе встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады. Киев попросит каждого из союзников дать от двух до шести миллиардов долларов в виде кредита или безвозмездной помощи.
Как сообщает газета, эти средства Украина планирует потратить на ПВО, приобретение БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, оружия высокой дальности, а также на прямые покупки у украинских оборонных компаний и увеличение взносов в PURL — программу НАТО по финансированию закупок американского вооружения для ВСУ.
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В четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что дефицит финансирования ВСУ на этот год составляет около 150 миллиардов гривен (3,3 миллиарда долларов), для повышения зарплат военным к этой сумме нужно найти еще 120 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов).
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Киев пытается латать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования, но партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны Москвы. В МИД не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.