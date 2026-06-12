Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Киев попросит у союзников еще $20 миллиардов помощи - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 12.06.2026 (обновлено: 18:29 12.06.2026)
СМИ: Киев попросит у союзников еще $20 миллиардов помощи

Politico: Киев попросит у союзников еще $20 миллиардов помощи

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев планирует попросить у союзников дополнительные 20 миллиардов долларов помощи на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которая пройдет 18 июня.
  • Средства планируется потратить на ПВО, закупку БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, оружия высокой дальности, а также на прямые покупки у украинских оборонных компаний и увеличение взносов в программу НАТО по финансированию закупок американского вооружения для Украины.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Киев попросит у союзников дополнительные 20 миллиардов долларов помощи на встрече контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которая пройдет 18 июня, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника.
"Украина хочет дополнительные 20 миллиардов долларов от союзников. <...> Просьба о (выделении. — Прим. ред.) 20 миллиардов долларов будет сделана 18 июня на следующей встрече контактной группы по обороне Украины, также известной, как формат "Рамштайн", — говорится в публикации.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
"Времени мало": в Киеве выступили с экстренным предупреждением
Вчера, 03:08
По словам источников, министр обороны Украины Михаил Федоров и ряд других чиновников поднимали вопрос дополнительной помощи в ходе встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады. Киев попросит каждого из союзников дать от двух до шести миллиардов долларов в виде кредита или безвозмездной помощи.
Как сообщает газета, эти средства Украина планирует потратить на ПВО, приобретение БПЛА, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, оружия высокой дальности, а также на прямые покупки у украинских оборонных компаний и увеличение взносов в PURL — программу НАТО по финансированию закупок американского вооружения для ВСУ.
Прохожие на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Отчаянный шаг ЕС против России вызвал панику в Киеве
8 июня, 22:24
В четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что дефицит финансирования ВСУ на этот год составляет около 150 миллиардов гривен (3,3 миллиарда долларов), для повышения зарплат военным к этой сумме нужно найти еще 120 миллиардов гривен (2,6 миллиарда долларов).
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Киев пытается латать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования, но партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников самофинансирования.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны Москвы. В МИД не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
"Могут убить". На Западе заявили о серьезном ударе по Киеву
10 июня, 07:11
 
В миреУкраинаКиевРоссияМихаил ФедоровСергей ЛавровНАТОPoliticoВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала