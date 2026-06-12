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"Настало время": в Польше выдвинули требования к Украине - РИА Новости, 12.06.2026
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07:23 12.06.2026 (обновлено: 18:24 12.06.2026)
"Настало время": в Польше выдвинули требования к Украине

Вице-спикер сейма Босак: Киев для членства в ЕС должен выполнить условия Польши

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Польши в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Варшава не должна давать согласие на вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнит ее условия.
  • К предпосылкам для рассмотрения вопроса о вступлении Украины в ЕС вице-спикер отнес отказ Киева от бандеровской идеологии, уважение прав польского меньшинства на Украине и послабления для промышленности.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Варшава не должна давать добро на вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнит все ее условия, заявил в X вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак.
"Это даже не должно быть условиями нашего согласия на вступление Украины в ЕС, а скорее предпосылками для того, чтобы Польша вообще начала рассматривать этот вопрос", — написал он, комментируя слухи о переговорах Киева и Варшавы.
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По словам политика, отказ Киева от бандеровской идеологии, уважение прав польского меньшинства на Украине и послабления для промышленности должны стать лишь предпосылками того, что Варшава рассмотрит этот вопрос.
"Сейчас настало время Польше четко сформулировать свои интересы и ожидания в отношении Украины", — подытожил Босак.
Вчера глава Евросовета Антониу Кошта в письме-приглашении участникам встречи сообщил, что лидеры стран Евросоюза на саммите 18-19 июня могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
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При этом ранее СМИ сообщали, что страны ЕС начали обсуждать параметры "второсортного членства" в сообществе для Украины, Молдавии и Балкан, которое значительно ограничит новых членов в правах и поставит под жесткий контроль Брюсселя.
Украина, по словам Кошты, станет одной из центральных тем встречи. Перед началом обсуждений к лидерам ЕС по видеосвязи обратится Владимир Зеленский.
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