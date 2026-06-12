"Настало время": в Польше выдвинули требования к Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Варшава не должна давать согласие на вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнит ее условия.
- К предпосылкам для рассмотрения вопроса о вступлении Украины в ЕС вице-спикер отнес отказ Киева от бандеровской идеологии, уважение прав польского меньшинства на Украине и послабления для промышленности.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Варшава не должна давать добро на вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнит все ее условия, заявил в X вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак.
По словам политика, отказ Киева от бандеровской идеологии, уважение прав польского меньшинства на Украине и послабления для промышленности должны стать лишь предпосылками того, что Варшава рассмотрит этот вопрос.
"Сейчас настало время Польше четко сформулировать свои интересы и ожидания в отношении Украины", — подытожил Босак.
Вчера глава Евросовета Антониу Кошта в письме-приглашении участникам встречи сообщил, что лидеры стран Евросоюза на саммите 18-19 июня могут формально запустить открытие первого кластера переговорных глав о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.
При этом ранее СМИ сообщали, что страны ЕС начали обсуждать параметры "второсортного членства" в сообществе для Украины, Молдавии и Балкан, которое значительно ограничит новых членов в правах и поставит под жесткий контроль Брюсселя.
Украина, по словам Кошты, станет одной из центральных тем встречи. Перед началом обсуждений к лидерам ЕС по видеосвязи обратится Владимир Зеленский.