Краткий пересказ от РИА ИИ Польша претендует на постоянное место в «Группе двадцати».

Посол МИД РФ Марат Бердыев считает аргументы Польши в поддержку ее позиции неубедительными.

По словам Бердыева, рост российской экономики за последние три года составил 10 %, а европейской — всего 3 %, что свидетельствует об экономическом выгорании стран ЕС, к которым относится и Польша.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Польша претендует на постоянное место в "Группе двадцати", но аргументы в поддержку ее позиции звучат неубедительно, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Он отметил, что при председательстве США G20 в 2026 году Польша выступает приглашенной страной в этом формате.

"Естественно, она хочет обрести статус члена G20. Утверждает, что выражает мнение восточных коллег по Евросоюзу и некоего региона Трехморья", - сказал Бердыев.

По его словам, этот довод неубедителен, потому что Европа и так имеет более чем достаточно государств-представителей в "двадцатке", где также присутствует ЕС как организация. Помимо этого, Польша ссылается на вхождение в топ-20 экономик мира.

"Смотря какими расчетами руководствоваться. По отдельным выкладкам это так, по другим - нет. В любом случае Варшава находится где-то у подножия пирамиды. Кроме того, важна динамика на будущее. Польша - кровь и плоть от ЕС, а он стагнирует", - пояснил российский дипломат.