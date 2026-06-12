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Причин приглашать Польшу стать членом G20 нет, заявили в МИД - РИА Новости, 12.06.2026
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03:21 12.06.2026
Причин приглашать Польшу стать членом G20 нет, заявили в МИД

Посол Бердыев: причин приглашать Польшу стать членом G20 нет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша претендует на постоянное место в «Группе двадцати».
  • Посол МИД РФ Марат Бердыев считает аргументы Польши в поддержку ее позиции неубедительными.
  • По словам Бердыева, рост российской экономики за последние три года составил 10 %, а европейской — всего 3 %, что свидетельствует об экономическом выгорании стран ЕС, к которым относится и Польша.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Польша претендует на постоянное место в "Группе двадцати", но аргументы в поддержку ее позиции звучат неубедительно, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Он отметил, что при председательстве США в G20 в 2026 году Польша выступает приглашенной страной в этом формате.
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"Естественно, она хочет обрести статус члена G20. Утверждает, что выражает мнение восточных коллег по Евросоюзу и некоего региона Трехморья", - сказал Бердыев.
По его словам, этот довод неубедителен, потому что Европа и так имеет более чем достаточно государств-представителей в "двадцатке", где также присутствует ЕС как организация. Помимо этого, Польша ссылается на вхождение в топ-20 экономик мира.
"Смотря какими расчетами руководствоваться. По отдельным выкладкам это так, по другим - нет. В любом случае Варшава находится где-то у подножия пирамиды. Кроме того, важна динамика на будущее. Польша - кровь и плоть от ЕС, а он стагнирует", - пояснил российский дипломат.
"За последние три года российская экономика выросла на 10%, а европейская всего лишь на 3%. Это свидетельство экономического выгорания есовцев, а Польша - пассажир на "Титанике", - добавил он
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