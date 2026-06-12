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"Нужно изменить": в Польше выдвинули ультиматум Виннице - РИА Новости, 12.06.2026
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03:05 12.06.2026 (обновлено: 05:50 12.06.2026)
"Нужно изменить": в Польше выдвинули ультиматум Виннице

Świętokrzyska: в польском Кельце призвали переименовать улицу Бандеры в Виннице

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты городского совета польского города Кельце подготовили резолюцию с требованием переименовать улицу Степана Бандеры в Виннице.
  • Инициаторами документа стали члены фракции консервативной партии "Право и справедливость", которые считают, что Степан Бандера и наследие ОУН-УПА* ассоциируются с массовыми зверствами против мирного населения.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Депутаты городского совета польского города Кельце подготовили резолюцию с требованием к властям и жителям Винницы переименовать улицу Степана Бандеры, передает телеканал Świętokrzyska.
Инициаторами документа стали члены фракции консервативной партии "Право и справедливость".
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"В целях сохранения и дальнейшего развития наших давних отношений мы призываем власти и жителей Винницы изменить имя того, в честь кого названа эта улица", — говорится в заявлении.
Как уточняется в тексте резолюции, речь идет об улице, названной в 2022 году в честь Степана Бандеры.
Польше Степан Бандера и наследие ОУН-УПА* однозначно ассоциируются с массовыми зверствами против беззащитного мирного населения", — подчеркивается в резолюции.
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