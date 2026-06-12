Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты городского совета польского города Кельце подготовили резолюцию с требованием переименовать улицу Степана Бандеры в Виннице.
- Инициаторами документа стали члены фракции консервативной партии "Право и справедливость", которые считают, что Степан Бандера и наследие ОУН-УПА* ассоциируются с массовыми зверствами против мирного населения.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Депутаты городского совета польского города Кельце подготовили резолюцию с требованием к властям и жителям Винницы переименовать улицу Степана Бандеры, передает телеканал Świętokrzyska.
Инициаторами документа стали члены фракции консервативной партии "Право и справедливость".
"В целях сохранения и дальнейшего развития наших давних отношений мы призываем власти и жителей Винницы изменить имя того, в честь кого названа эта улица", — говорится в заявлении.
Как уточняется в тексте резолюции, речь идет об улице, названной в 2022 году в честь Степана Бандеры.
"В Польше Степан Бандера и наследие ОУН-УПА* однозначно ассоциируются с массовыми зверствами против беззащитного мирного населения", — подчеркивается в резолюции.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
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