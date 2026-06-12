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Шеф-повар назвал главный секрет приготовления идеальной пасты - РИА Новости, 12.06.2026
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05:45 12.06.2026
Шеф-повар назвал главный секрет приготовления идеальной пасты

Шеф-повар Дутто: выбор макарон влияет на приготовление пасты

CC BY-SA 4.0 / Cesar / Pates Carbonara (cropped)Карбонара
Карбонара - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
CC BY-SA 4.0 / Cesar / Pates Carbonara (cropped)
Карбонара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При выборе макаронных изделий для пасты следует обращать внимание на их форму, так как она влияет на сочетаемость с остальными ингредиентами.
  • Энрико Дутто, шеф-повар римского ресторана Goliardi, рекомендует выбирать пасту с матовой поверхностью и легкой шероховатостью.
  • Дутто советует не переваривать пасту и готовить ее до состояния al dente, чтобы сохранить структуру блюда.
РИМ, 12 июн - РИА Новости. При выборе макаронных изделий для пасты в магазине следует обращать внимание на их форму, которая влияет на сочетаемость с остальными ингредиентами, заявил РИА Новости шеф-повар римского ресторана Goliardi Энрико Дутто.
Он рассказал, что толщина и ребристость поверхности влияют на то, как остальные ингредиенты прилипают к пасте. Тонкие длинные виды хороши с оливковым маслом и соусами на основе рыбы или помидоров, а короткие трубки или ракушки лучше держат густые мясные и сырные соусы, отметил эксперт.
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"Каждая форма и сорт имеют свою историю и подходят к разным блюдам. Главное - выбирать качественные ингредиенты и не бояться пробовать. Хорошая паста делает простое блюдо выдающимся", - заявил повар.
Говоря о выборе пасты, Дутто посоветовал обращать внимание на матовую поверхность и легкую шероховатость.
По его словам, рецепты в Италии различают pasta fresca - свежую пасту с использованием яиц и традиционные сухие изделия pasta asciutta.
"Для блюд с нежной начинкой я выбираю pasta fresca: она мягче и приятнее на вкус, но требовательна к соусу. Pasta asciutta более неприхотлива и лучше раскрывает текстуру и аромат ингредиентов в сухих соусах"? - пояснил Дутто.
В заключение он посоветовал не переваривать пасту.
"Состояние al dente ("на зубок") является способом сохранить структуру блюда и довести его до готовности с соусом", - сказал повар.
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