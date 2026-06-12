Краткий пересказ от РИА ИИ При выборе макаронных изделий для пасты следует обращать внимание на их форму, так как она влияет на сочетаемость с остальными ингредиентами.

Энрико Дутто, шеф-повар римского ресторана Goliardi, рекомендует выбирать пасту с матовой поверхностью и легкой шероховатостью.

Дутто советует не переваривать пасту и готовить ее до состояния al dente, чтобы сохранить структуру блюда.

РИМ, 12 июн - РИА Новости. При выборе макаронных изделий для пасты в магазине следует обращать внимание на их форму, которая влияет на сочетаемость с остальными ингредиентами, заявил РИА Новости шеф-повар римского ресторана Goliardi Энрико Дутто.

Он рассказал, что толщина и ребристость поверхности влияют на то, как остальные ингредиенты прилипают к пасте. Тонкие длинные виды хороши с оливковым маслом и соусами на основе рыбы или помидоров, а короткие трубки или ракушки лучше держат густые мясные и сырные соусы, отметил эксперт.

"Каждая форма и сорт имеют свою историю и подходят к разным блюдам. Главное - выбирать качественные ингредиенты и не бояться пробовать. Хорошая паста делает простое блюдо выдающимся", - заявил повар.

Говоря о выборе пасты, Дутто посоветовал обращать внимание на матовую поверхность и легкую шероховатость.

По его словам, рецепты в Италии различают pasta fresca - свежую пасту с использованием яиц и традиционные сухие изделия pasta asciutta.

"Для блюд с нежной начинкой я выбираю pasta fresca: она мягче и приятнее на вкус, но требовательна к соусу. Pasta asciutta более неприхотлива и лучше раскрывает текстуру и аромат ингредиентов в сухих соусах"? - пояснил Дутто.

В заключение он посоветовал не переваривать пасту.