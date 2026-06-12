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Более 30 подростков из Донецка получили российские паспорта - РИА Новости, 12.06.2026
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18:21 12.06.2026 (обновлено: 20:23 12.06.2026)
Более 30 подростков из Донецка получили российские паспорта

РИА Новости: более 30 подростков из Донецка получили паспорта в День России

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более тридцати подростков из Донецка получили свои первые российские паспорта в День России.
  • Торжественная церемония прошла в рамках всероссийской программы «Мы — граждане России».
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Более тридцати подростков из Донецка получили свои первые российские паспорта в День России, сообщили РИА Новости в министерстве молодежной политики ДНР.
«
"В День России более 30 подростков из Донецка получили свои первые паспорта граждан Российской Федерации. Торжественная церемония состоялась в рамках всероссийской программы "Мы — граждане России", реализуемой "Движением первых", и стала для юных дончан важнейшим шагом во взрослую жизнь — символом принадлежности к большой и сильной стране", - говорится в сообщении.
Было добавлено, что паспорта им лично вручил первый заместитель министра молодёжной политики ДНР Михаил Фролов.
Государственный праздник День России ежегодно отмечается в Российской Федерации 12 июня.
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