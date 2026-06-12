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Свердловский губернатор провел церемонию вручения флагов в День России - РИА Новости, 12.06.2026
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10:05 12.06.2026 (обновлено: 10:43 12.06.2026)
Свердловский губернатор провел церемонию вручения флагов в День России

Свердловский губернатор Паслер провел церемонию вручения флагов в День России

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел церемонию вручения флагов России и региона патриотическим общественным организациям в День России.
  • Паслер обратился к собравшимся, отметив, что флаг объединяет всех в одну большую семью под знаменем отечества, и поблагодарил за просветительскую и патриотическую деятельность.
  • После церемонии вручения состоялся концерт с исполнением патриотических песен, а также представители «Молодой гвардии Единой России» развернули большое полотно государственного флага России.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Денис Паслер в День России провел церемонию вручения флагов России и региона патриотическим общественным организациям и поздравил их и всех уральцев с праздником, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу перед зданием правительства свердловского региона прошла церемония вручения государственного и регионального флагов различным патриотическим, просветительским организациям и казачьим обществам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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"Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем большой государственный праздник День России.... Свердловская область и уральцы твердо стоят на страже интересов отечества" - обратился к собравшимся Паслер.
Он отметил, что флаг объединяет всех в одну большую семью под знаменем отечества и поблагодарил собравшихся за насыщенную просветительскую и патриотическую деятельность.
"Сегодня государственный флаг Российской Федерации вручается патриотическим, добровольческим, этнокультурным организациям и казачьим обществам Свердловской области. Берегите его. Пусть он станет для вас знаменем единства, сплоченности и честного служения Родине" - добавил Паслер.
"Всем успехов во всех добрых делах во славу Свердловской области и всей нашей страны. С праздником! С Днем России!" - заключил губернатор.
После церемонии вручения состоялся концерт с исполнением патриотических песен, а представители "Молодой гвардии Единой России" развернули большое полотно государственного флага России как символ единства.
В День России в Екатеринбурге и свердловском регионе также пройдут различные концерты, выставки, марафоны и другие праздничные мероприятия.
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РоссияСвердловская областьЕкатеринбургДенис ПаслерМолодая гвардия Единой России
 
 
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