Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел церемонию вручения флагов России и региона патриотическим общественным организациям в День России.

Паслер обратился к собравшимся, отметив, что флаг объединяет всех в одну большую семью под знаменем отечества, и поблагодарил за просветительскую и патриотическую деятельность.

После церемонии вручения состоялся концерт с исполнением патриотических песен, а также представители «Молодой гвардии Единой России» развернули большое полотно государственного флага России.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Губернатор Свердловской области Денис Паслер в День России провел церемонию вручения флагов России и региона патриотическим общественным организациям и поздравил их и всех уральцев с праздником, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу перед зданием правительства свердловского региона прошла церемония вручения государственного и регионального флагов различным патриотическим, просветительским организациям и казачьим обществам.

"Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем большой государственный праздник День России .... Свердловская область и уральцы твердо стоят на страже интересов отечества" - обратился к собравшимся Паслер

Он отметил, что флаг объединяет всех в одну большую семью под знаменем отечества и поблагодарил собравшихся за насыщенную просветительскую и патриотическую деятельность.

"Сегодня государственный флаг Российской Федерации вручается патриотическим, добровольческим, этнокультурным организациям и казачьим обществам Свердловской области. Берегите его. Пусть он станет для вас знаменем единства, сплоченности и честного служения Родине" - добавил Паслер.

"Всем успехов во всех добрых делах во славу Свердловской области и всей нашей страны. С праздником! С Днем России!" - заключил губернатор.

После церемонии вручения состоялся концерт с исполнением патриотических песен, а представители " Молодой гвардии Единой России " развернули большое полотно государственного флага России как символ единства.