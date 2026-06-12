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Врач рассказала, как приучить себя есть больше овощей - РИА Новости, 12.06.2026
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03:37 12.06.2026 (обновлено: 05:47 12.06.2026)
Врач рассказала, как приучить себя есть больше овощей

Врач Смирнова: правило половины тарелки может помочь приучить себя есть овощи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает помидоры
Покупатель выбирает помидоры - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для поддержания здорового образа жизни человеку необходимо включить в рацион 400–500 граммов овощей и фруктов в день.
  • Врач по медицинской профилактике Юлия Смирнова предлагает использовать различные хитрости, чтобы приучить себя есть больше овощей и фруктов: правило «сначала тарелка», метод скрытого добавления, подбор «вкусных» компаньонов.
  • Главный секрет — добавлять по одному новому приему в неделю, и через 21 день организм сам начнет просить клетчатку.
МУРМАНСК, 12 июн – РИА Новости. Правило половины тарелки, скрытое добавление и подбор компаньона – лишь некоторые хитрости, которые можно использовать, чтобы приучить себя есть больше овощей и фруктов, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
По словам нутрициолога с интегративным подходом, для поддержания здорового образа жизни человеку необходимо включить в рацион 400–500 граммов овощей и фруктов в день - примерно пять порций. Но старые привычки сильнее, поэтому врач по медицинской профилактике предлагает своим пациентам лайфхаки, которые помогают сформировать здоровые привычки.
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"Первое — правило "сначала тарелка" — заполняйте половину тарелки овощами до того, как положите мясо или гарнир. Второе - метод скрытого добавления — добавляйте тертый кабачок в котлеты, морковь в соус для пасты, цветную капусту в пюре. Вкус почти не меняется, а клетчатки становится больше. Даже 20–30% овощей в привычном блюде уже работают", — поясняет специалист.
Еще одна хитрость – подбирать "вкусных" компаньонов — морковку можно обмакнуть в хумус, сельдерей в йогуртовый соус, яблоко в арахисовую пасту. Кроме того, важно, чтобы овощи и фрукты были постоянно на виду, так их можно быстрее съесть.
"Еще некоторые правила — договориться с собой съедать всего один кусочек непривычного овоща или фрукта за раз. Часто после первого укуса съедается все. Если вы привыкли есть макароны или рис, добавьте туда замороженный горошек, кукурузу или брокколи в пропорции 50 на 50. Вкус блюда почти не страдает, а польза удваивается", — отметила Смирнова.
Специалист поясняет – при небольших усилиях фрукты вполне могут превратиться в десерт: тушеные яблоки с корицей, орехами и сухофруктами, запеченная груша или пюре из тыквы со специями заменят пирожное. А изысканная подача овощей – например, на шпажках (огурец, перец, помидоры черри и сыр) не позволит отказаться от полезного блюда.
"Главный секрет: не пытайтесь за один день перейти на одни овощи. Добавляйте по одному новому приему в неделю. Через 21 день организм сам начнет просить клетчатку", — заключила врач.
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