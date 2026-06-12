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Во Львовской области обнаружили останки жертв Волынской резни - РИА Новости, 12.06.2026
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19:08 12.06.2026
Во Львовской области обнаружили останки жертв Волынской резни

На территории бывшей деревни Гута обнаружили станки жертв Волынской резни

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские флаги
Украинские флаги - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские поисковики обнаружили останки жертв Волынской резни на территории бывшей деревни Гута Пеняцкая во Львовской области Украины.
  • Специалисты предполагают, что речь идет о массовом захоронении, границы которого еще не определены.
  • Институт национальной памяти Польши оценивает общее число жертв от 800 до тысячи человек.
ВАРШАВА, 12 июн - РИА Новости. Польские поисковики обнаружили останки жертв Волынской резни на территории бывшей деревни Гута Пеняцкая во Львовской области Украины, сообщает польский Институт национальной памяти республики (IPN).
"На четвертый день полевых работ в Гуте Пеняцкой, недалеко от обнаруженного вчера фундамента храма, мы обнаружили первые останки погибших людей", - говорится в сообщении.
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Специалисты, работающие на месте, пока не определили границ могилы, но предполагают, что речь идет о массовом захоронении.
Также IPN Польши сообщает, что обнаруженные человеческие останки частично сожжены.
Польские поисковики во вторник начали раскопки на месте исчезнувшего после массового уничтожения жителей украинскими националистами в 1944 году села Гута Пеняцкая во Львовской области.
Проводящий работы Институт национальной памяти Польши оценивает общее число жертв от 800 до тысячи человек.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.
* Террористические организации, запрещенные на территории России.
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