В отношениях с США приоткрылось окно возможностей, заявил Дарчиев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что отношения РФ и США при нынешней администрации Дональда Трампа улучшились.
- Дарчиев отметил, что «при нынешней американской власти отношения России и США стали чуть лучше, чем они были на доброй памяти прежней администрации».
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Отношения РФ и США при нынешней администрации американского президента Дональда Трампа улучшились, приоткрылось окно возможностей, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Определенное окно возможностей приоткрыто", - заявил Дарчиев журналистам.
Дарчиев заявил о близости России и США
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