В четырех российских аэропортах вводили ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Внуково, Домодедово, Жуковском, а также в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения действовали несколько минут и были сняты.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились во "Внуково", "Домодедово", "Жуковском", а также аэропорту Калуги, они действовали несколько минут, следует из сообщений Росавиации.
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"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Через несколько минут ведомство сообщило о снятии ограничений в указанных аэропортах.