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В четырех российских аэропортах вводили ограничения - РИА Новости, 12.06.2026
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23:27 12.06.2026
В четырех российских аэропортах вводили ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковском и Грабцево вводились ограничения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Airbus A320. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Внуково, Домодедово, Жуковском, а также в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
  • Ограничения действовали несколько минут и были сняты.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились во "Внуково", "Домодедово", "Жуковском", а также аэропорту Калуги, они действовали несколько минут, следует из сообщений Росавиации.
«

"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Через несколько минут ведомство сообщило о снятии ограничений в указанных аэропортах.
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КалугаДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЖуковскийВнуково (аэропорт)
 
 
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