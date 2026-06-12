В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово", сообщает Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.