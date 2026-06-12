В Великом Новгороде открылся фестиваль исторической реконструкции

"Это огромный процесс подготовительный... Уважаемые... реконструкторы, спасибо вам еще раз, что выбираете этот непростой путь и даете нам возможность выполнить, во-первых, свою воспитательную функцию. Я убеждена, что наши юные зрители будут в восторге погрузиться в историю... и сделать для себя правильные выводы", - сказала Беликова.