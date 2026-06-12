Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Великом Новгороде открылся фестиваль исторической реконструкции «Эпоха героев. Князь Михаил», посвященный Смутному времени.
- Центральной темой фестиваля станет подвиг «Северного ополчения» 1608 года, а гости фестиваля узнают о роли князя Михаила Скопина-Шуйского в освобождении Москвы.
- В рамках фестиваля пройдет всероссийская конференция «Военное дело России и сопредельных стран в XVII веке: исследования и практическая методология».
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Торжественный парад открыл в Великом Новгороде фестиваль исторической реконструкции, посвященный Смутному времени, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль исторической реконструкции "Эпоха героев. Князь Михаил" открылся театрализованным представлением. Около 300 реконструкторов - представители клубов исторической реконструкции России, профессиональные каскадеры и фольклорные коллективы, прошли возле стен Новгородского кремля. На специально подготовленной площадке у кремля состоялось открытие фестиваля. Директор "Роспатриотцентра" Елена Беликова отметила важную роль реконструкторов, которые детально разбирают каждого персонажа от поворота головы до взмаха руки.
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"Это огромный процесс подготовительный... Уважаемые... реконструкторы, спасибо вам еще раз, что выбираете этот непростой путь и даете нам возможность выполнить, во-первых, свою воспитательную функцию. Я убеждена, что наши юные зрители будут в восторге погрузиться в историю... и сделать для себя правильные выводы", - сказала Беликова.
Реконструкторы воссоздадут эпоху Смутного времени. Центральной темой фестиваля станет подвиг "Северного ополчения" 1608 года, которое объединило людей со всего севера Руси. Действия "Северного ополчения" впоследствии стали прообразом народного сопротивления под руководством Минина и Пожарского в 1612 году. Гости фестиваля также узнают о роли князя Михаила Скопина‑Шуйского в освобождении Москвы и его вкладе в развитие военного дела.
В пятницу и в субботу гости увидят масштабную реконструкцию сражения народного ополчения с иностранными интервентами, конные состязания. Реконструкторы сделают отдельный акцент на создании князем новой системы пехотного строя. Весь день работает ярмарка ремесел, выступают музыкальные коллективы.
Организаторы сообщают, что в рамках фестиваля также проходит всероссийская конференция "Военное дело России и сопредельных стран в XVII веке: исследования и практическая методология". Участники обсудят актуальные вопросы, связанные с военным делом того периода.
Фестиваль проходит в Великом Новгороде с 12 до 14 июня. Организаторы - Роспатриотцентр Росмолодежи, движение "Росрекон" и правительство Новгородской области.
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