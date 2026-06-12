Путин наградил орденом коллектив НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.
- Орден Пирогова вручен за большие заслуги в области здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большие заслуги в области здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина", город Москва", - говорится в документе.