Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил орденом коллектив НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 12.06.2026 (обновлено: 20:52 12.06.2026)
Путин наградил орденом коллектив НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина

Путин наградил орденом Пирогова коллектив НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина.
  • Орден Пирогова вручен за большие заслуги в области здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большие заслуги в области здравоохранения, развитии медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Пирогова коллектив федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина", город Москва", - говорится в документе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Путин наградил основоположницу российской школы офтальмоонкологии
Вчера, 20:45
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала