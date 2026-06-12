В Николаеве прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в части Николаевской области.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Николаеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"В Николаеве был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Николаевской области.
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