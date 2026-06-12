Цена нефти марки Brent упала ниже 86 долларов за баррель впервые с 10 марта

Краткий пересказ от РИА ИИ Мировые цены на нефть ускорили падение до 5%.

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 10 марта опустилась ниже 86 долларов.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до 5%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 10 марта опустилась ниже 86 долларов, следует из данных торгов.

По состоянию на 11.31 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,98% относительно предыдущего закрытия - до 85,98 доллара за баррель, показатель впервые с 10 марта находится ниже отметки в 86 долларов.