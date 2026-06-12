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Цена нефти марки Brent упала ниже 86 долларов за баррель впервые с 10 марта - РИА Новости, 12.06.2026
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11:36 12.06.2026
Цена нефти марки Brent упала ниже 86 долларов за баррель впервые с 10 марта

Цена нефти марки Brent упала ниже $86 за баррель впервые с 10 марта

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть ускорили падение до 5%.
  • Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 10 марта опустилась ниже 86 долларов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до 5%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 10 марта опустилась ниже 86 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.31 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,98% относительно предыдущего закрытия - до 85,98 доллара за баррель, показатель впервые с 10 марта находится ниже отметки в 86 долларов.
Стоимость июльских фьючерсов на WTI падает на 5,03% - до 83,3 доллара.
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