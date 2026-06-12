Глава МИД Индии отметил надежность России как поставщика нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Россия является надежным поставщиком нефти.
- Индия начала покупать российскую нефть в значительном объеме только в 2022 году, и россияне были стабильными поставщиками.
- Джайшанкар отметил непостоянство США в вопросе санкций против Индии за покупку российской нефти.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Россия является надежным поставщиком нефти, отметив при этом непостоянство США.
"Смотрите, мы начали покупать российскую нефть в значительном объеме только в 2022 году. Зайти на этот рынок нас вынудили обстоятельства. И я должен сказать, что россияне (все это время - ред.) были стабильными поставщиками, потому что они выставляют груз на продажу, и вы идете и покупаете ту нефть, которая наиболее доступна и у которой самая приемлемая цена", - заявил дипломат на финском форуме Kultaranta Talks.
Джайшанкар напомнил, что ранее США просили Индию покупать российскую нефть, чтобы стабилизировать мировой рынок. Однако в прошлом году, отмечает он, Вашингтон ввел санкции против Индии за покупку нефти из РФ, а затем снял собственные санкции в отношении этой нефти. Он подчеркнул, что здесь не идет речь о каких-либо высоких принципах.
"Когда их (санкции - ред.) то вводят, то снимают, и это делают, когда удобно, и не делают, когда неудобно... Мы все здесь взрослые люди, мы знаем, в чем суть игры", - отметил он.
Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок нефти у РФ, в том числе с помощью пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Однако вскоре на фоне военной операции против Ирана и морской блокады Ормузского пролива власти США выдали генеральную лицензию Индии на импорт российской нефти.
Министр финансов США Скотт Бессент 18 мая подтвердил, что Вашингтон продлевает еще на 30 дней истекшее 16 мая исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти. Очередное продление лицензии может быть вызвано желанием Вашингтона сбить цены на нефть, взлетевшие из-за нападения на Иран.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин в июне заявлял, что Россия гарантирует стабильные поставки нефти в Китай и Индию.