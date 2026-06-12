Глава МИД Индии отметил надежность России как поставщика нефти

"Смотрите, мы начали покупать российскую нефть в значительном объеме только в 2022 году. Зайти на этот рынок нас вынудили обстоятельства. И я должен сказать, что россияне (все это время - ред.) были стабильными поставщиками, потому что они выставляют груз на продажу, и вы идете и покупаете ту нефть, которая наиболее доступна и у которой самая приемлемая цена", - заявил дипломат на финском форуме Kultaranta Talks.