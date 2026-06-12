Неелова поблагодарила своих педагогов и театр "Современник"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народная артистка РСФСР Марина Неелова получила орден Героя Труда на церемонии вручения госнаград в Кремле.
- Президент России Владимир Путин традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в День России.
- Марина Неелова выразила благодарность своим педагогам, театру «Современник» и партнерам по сцене.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Марина Неелова на церемонии вручения госнаград в Кремле, получая орден Героя Труда, поблагодарила своих педагогов, партнеров по сцене и театр "Современник", в котором она работает уже несколько десятилетий.
Президент России Владимир Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.
"Я всегда знала, что рояль не играет сам, поэтому сегодня у меня прекрасная возможность поблагодарить тех людей, которые так или иначе привели меня в эту профессию, помогали, учили", - сказала актриса, получив награду из рук президента РФ.
Актриса выразила благодарность своим педагогам Василию Меркурьеву и Ирине Мейерхольд, театру "Современник" и партнерам по сцене.
"Но оказывается, что еще за удовольствие, которое ты испытываешь, за ту радость и счастье, выходя на сцену, ты еще можешь получить столь высокую награду. Спасибо огромное, это неожиданно!", - заключила актриса и поздравила присутствующих на церемонии с праздником.