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Неелова поблагодарила своих педагогов и театр "Современник" - РИА Новости, 12.06.2026
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13:48 12.06.2026
Неелова поблагодарила своих педагогов и театр "Современник"

Неелова, принимая госнаграду, поблагодарила педагогов и театр "Современник"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАртистка московского театра "Современник" Марина Неелова, удостоенная звания Героя Труда, выступает на церемонии награждения
Артистка московского театра Современник Марина Неелова, удостоенная звания Героя Труда, выступает на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Артистка московского театра "Современник" Марина Неелова, удостоенная звания Героя Труда, выступает на церемонии награждения
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка РСФСР Марина Неелова получила орден Героя Труда на церемонии вручения госнаград в Кремле.
  • Президент России Владимир Путин традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в День России.
  • Марина Неелова выразила благодарность своим педагогам, театру «Современник» и партнерам по сцене.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Марина Неелова на церемонии вручения госнаград в Кремле, получая орден Героя Труда, поблагодарила своих педагогов, партнеров по сцене и театр "Современник", в котором она работает уже несколько десятилетий.
Президент России Владимир Путин в День России традиционно награждает Героев Труда и лауреатов государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности.
"Я всегда знала, что рояль не играет сам, поэтому сегодня у меня прекрасная возможность поблагодарить тех людей, которые так или иначе привели меня в эту профессию, помогали, учили", - сказала актриса, получив награду из рук президента РФ.
Актриса выразила благодарность своим педагогам Василию Меркурьеву и Ирине Мейерхольд, театру "Современник" и партнерам по сцене.
"Но оказывается, что еще за удовольствие, которое ты испытываешь, за ту радость и счастье, выходя на сцену, ты еще можешь получить столь высокую награду. Спасибо огромное, это неожиданно!", - заключила актриса и поздравила присутствующих на церемонии с праздником.
Актриса Марина Неёлова во время сбора трупп Современника, Театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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