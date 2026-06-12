Лидер КНДР пожелал, чтобы на пути народа России были только удача и победа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днем России.
- В поздравительной телеграмме Ким Чен Ын пожелал российскому народу удачи и победы.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении президенту России Владимиру Путину с Днем России пожелал, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа.
"Желаю, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа", - говорится в поздравительной телеграмме Ким Чен Ына, текст которой публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).