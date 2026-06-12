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Лидер КНДР пожелал, чтобы на пути народа России были только удача и победа - РИА Новости, 12.06.2026
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00:33 12.06.2026
Лидер КНДР пожелал, чтобы на пути народа России были только удача и победа

Ким Чен Ын пожелал братскому народу РФ только удачи и победы

© Фото : KCNAКим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : KCNA
Ким Чен Ын. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днем России.
  • В поздравительной телеграмме Ким Чен Ын пожелал российскому народу удачи и победы.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении президенту России Владимиру Путину с Днем России пожелал, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа.
"Желаю, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа", - говорится в поздравительной телеграмме Ким Чен Ына, текст которой публикует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Лидер КНДР в поздравлении Путину с Днем России пожелал ему успехов в работе
00:26
 
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