МВФ задержал выделение Украине 690 миллионов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ МВФ задерживает выделение Украине около 690 миллионов долларов по одобренной кредитной программе.

Предварительное соглашение о выделении нового транша кредитных средств в размере 690 миллионов долларов было достигнуто 12 июня.

Заседание совета управляющих МВФ, на котором может быть принято решение о переводе средств, не пройдет ранее середины июня.

ВАШИНГТОН, 12 июня - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время задерживает не менее чем на полмесяца выделение Украине денег в размере около 690 миллионов долларов по одобренной кредитной программе, выяснило РИА Новости, изучив документы фонда.

В пятницу, 12 июня, фонд сообщил, что достиг с властями Украины предварительного соглашения о выделении нового транша кредитных средств в размере 690 миллионов долларов, следует из заявления фонда.

При этом до момента фактического перевода средств Киеву предстоит еще получить одобрение руководства МВФ, после которого деньги будут предоставлены. При этом заседание совета управляющих международной организации не пройдет ранее середины июня.

Как следует из изученного агентством графика выплаты кредитных траншей Украине, нынешний платеж планировался к предоставлению еще первого июня, однако не был выдан в установленный срок.

Окончательная дата, когда Киев получит деньги фонда, до сих пор остается неизвестной.