МВФ и Киев договорились о новом транше финансовой помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о предоставлении Киеву очередного транша финансовой помощи на сумму почти 700 миллионов долларов.

МВФ согласовал выделение очередного транша кредита Украине, несмотря на то что Киев не выполнил одно из ключевых условий программы.

Глава МВФ Георгиева добавила, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву.

ВАШИНГТОН, 12 июня - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли предварительного соглашения о предоставлении Киеву очередного транша финансовой помощи на сумму почти 700 миллионов долларов, несмотря на невыполнение условия кредита, передает Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли предварительного соглашения о предоставлении Киеву очередного транша финансовой помощи на сумму почти 700 миллионов долларов, несмотря на невыполнение условия кредита, передает Блумберг со ссылкой на документ в распоряжении агентства.

"Вашингтонский кредитор и правительство в Киеве достигли соглашения на уровне персонала, которое открывает путь для получения Украиной почти 700 миллионов долларов помощи", - говорится в публикации.

По данным агентства, МВФ согласовал выделение очередного транша кредита Украине, несмотря на то, что Киев не выполнил одно из ключевых условий программы.

МВФ согласился выделить Украине очередной транш, хотя парламент не выполнил требование фонда по введению налогов на зарубежные посылки. Фонд предоставил Киеву отсрочку до июля для принятия закона.

Руководство МВФ ранее одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева добавила, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.