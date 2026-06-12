Глава Якутии рассчитывает открыть Ленский мост в 2029 году

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ленский мост в Якутии, который станет ключевым инфраструктурным объектом региона, планируется открыть в 2029 году, сообщил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Айсен Николаев.

Первую опору моста возвели в октябре 2025 года.

"Скажем так, начали сооружать основы под опоры моста, которые будут стоять в русле реки. Мы вышли на реку. То есть год прошлый работы шли рядом с рекой… Есть сложности, связанные с самими технологическими проблемами… финансовые проблемы, но, вместе с тем, строительство идет. В 2029 году мы должны поехать (по мосту, - ред.)", - сказал Николаев.

Ленский мост в районе Якутска соединит федеральную автомобильную дорогу "Вилюй" с автодорогами "Лена" и "Колыма". Сейчас правый берег реки Лены, где расположена большая часть Якутска, связан с левым берегом только паромной переправой летом или ледовой дорогой зимой.

По концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лену будет выполнен в виде трехпилонной вантовой конструкции. Общая протяженность мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более трех километров. Согласно прогнозам, пропускная способность моста составит 6 067 автомобилей в сутки.