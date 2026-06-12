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Глава Якутии рассчитывает открыть Ленский мост в 2029 году - РИА Новости, 12.06.2026
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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
10:14 12.06.2026
Глава Якутии рассчитывает открыть Ленский мост в 2029 году

Глава Якутии Айсен Николаев рассчитывает открыть Ленский мост в 2029 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ленский мост в Якутии, который станет ключевым инфраструктурным объектом региона, планируется открыть в 2029 году, сообщил РИА Новости на ПМЭФ глава региона Айсен Николаев.
Первую опору моста возвели в октябре 2025 года.
"Скажем так, начали сооружать основы под опоры моста, которые будут стоять в русле реки. Мы вышли на реку. То есть год прошлый работы шли рядом с рекой… Есть сложности, связанные с самими технологическими проблемами… финансовые проблемы, но, вместе с тем, строительство идет. В 2029 году мы должны поехать (по мосту, - ред.)", - сказал Николаев.
Ленский мост в районе Якутска соединит федеральную автомобильную дорогу "Вилюй" с автодорогами "Лена" и "Колыма". Сейчас правый берег реки Лены, где расположена большая часть Якутска, связан с левым берегом только паромной переправой летом или ледовой дорогой зимой.
По концессионному соглашению между правительством республики и группой "ВИС" автомобильный переход через реку Лену будет выполнен в виде трехпилонной вантовой конструкции. Общая протяженность мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более трех километров. Согласно прогнозам, пропускная способность моста составит 6 067 автомобилей в сутки.
Стоимость проекта составляет 130 миллиардов рублей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока. Завершить строительство планируется в 2028 году.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРека ЛенаЯкутскПМЭФ
 
 
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