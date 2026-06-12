В КГХ Москвы рассказали о местах в столице, связанных с историей России

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Указатели с QR-кодами на памятных местах в Москве позволяют узнать историческую справку и построить маршрут, среди таких объектов - парк Победы на Поклонной горе, Могила Неизвестного Солдата, памятник Минину и Пожарскому, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В День России в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о важных местах в столице, связанных с историей страны и ее символами. У каждого такого объекта установлены указатели с куар-кодами. Если навести на них камеру телефона, можно прочитать историческую справку о месте и построить маршрут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Парк Победы на Поклонной горе - один из крупнейших мемориальных комплексов России, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Он был открыт в 1995 году в честь 50-летия Победы. Парк занимает площадь около 135 гектаров и включает в себя несколько ключевых элементов.

"Один из них - монумент Победы - обелиск высотой 141,8 метра из гранита и бронзы. Высота символизирует 1418 дней войны. На вершине обелиска установлена бронзовая фигура богини победы Ники, а по бокам - скульптурные группы, изображающие бойцов различных родов войск", - уточняется в сообщении.

Кроме того, в парке Победы есть скульптурная композиция "Трагедия народов". Мемориал, посвященный миллионам людей, погибших в газовых камерах, концентрационных лагерях и земляных рвах, создал Зураб Церетели.

"На территории парка можно увидеть и памятник героям Первой мировой войны. Композиция включает в себя скульптуру солдата, награжденного орденом Святого Георгия, и группу фигур на фоне российского флага", - поясняется в сообщении.

Напоминается, что мемориальный комплекс у Кремлевской стены был открыт в 1967 году. Он является объектом культурного наследия России и общенациональным мемориалом воинской славы. В состав комплекса входит Могила Неизвестного Солдата с Вечным огнем, аллея городов-героев с землей с мест ожесточенных сражений и стела с городами воинской славы.

"На красной плите из кварцита расположена бронзовая композиция, включающая каску, лавровую ветвь и знамя. Рядом с плитой высечены слова: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен"", - подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что городская навигация также поможет найти памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади. Монумент был установлен в 1995 году к 50-летию победы в Великой Отечественной войне. Скульптура изображает легендарного полководца верхом на коне во время торжественного Парада Победы.

"Указатели приведут и к аллее Космонавтов на ВДНХ - одному из значимых мест, посвященных освоению космоса. Здесь установлены памятники выдающимся ученым, конструкторам и космонавтам, внесшим вклад в развитие отечественной космонавтики, а центральное место занимает монумент "Покорителям космоса"", - дополняется в сообщении.