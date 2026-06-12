Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о погоде в Москве на День России - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:26 12.06.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве на День России

Позднякова: в Москве на День России ожидаются кратковременный дождь и гроза

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве
Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на День России ожидается до плюс 31 градуса, кратковременный дождь и гроза.
  • Есть вероятность установления нового суточного температурного рекорда тепла в Москве.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 31 градуса, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве на День России, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Двенадцатого числа ночью в Москве ожидается небольшая облачность и без осадков. Днем сохранится жаркая погода, местами может собраться небольшой кратковременный дождь, также есть вероятность грозы", - рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс 17 - плюс 19 градусов, по региону - плюс 14 - плюс 19 градусов. Дневная температура в столице - плюс 29 - плюс 31 градус, по области - плюс 26 - плюс 31 градус.
"В пятницу в Москве есть вероятность установления нового суточного температурного рекорда тепла", - отметила она.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет прохлада
Вчера, 08:33
 
ОбществоМоскваРоссияТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала