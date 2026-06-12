Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве. Архивное фото

Отдыхающие на Пушкинской набережной в парке Горького в Москве

Синоптик рассказала о погоде в Москве на День России

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве на День России ожидается до плюс 31 градуса, кратковременный дождь и гроза.

Есть вероятность установления нового суточного температурного рекорда тепла в Москве.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Температура воздуха до плюс 31 градуса, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве на День России, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Двенадцатого числа ночью в Москве ожидается небольшая облачность и без осадков. Днем сохранится жаркая погода, местами может собраться небольшой кратковременный дождь, также есть вероятность грозы", - рассказала Позднякова

Синоптик добавила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс 17 - плюс 19 градусов, по региону - плюс 14 - плюс 19 градусов. Дневная температура в столице - плюс 29 - плюс 31 градус, по области - плюс 26 - плюс 31 градус.