Соцучреждения Москвы изменят график работы в праздники

Центры госуслуг не будут работать только в пятницу, в остальные дни они принимают посетителей в обычном режиме. График работы взрослых и детских травматологических пунктов не изменится. Молочно-раздаточные пункты в праздники также сохранят привычный график работы.

Взрослые поликлиники в пятницу и воскресенье будут работать с 9.00 до 16.00, а в субботу - с 9.00 до 18.00. Отделения патронажной помощи на дому, кабинеты дежурных врачей, выдачи справок и направлений в эти дни будут открыты в часы работы учреждений. Детские поликлиники в пятницу и воскресенье будут оказывать помощь на дому с 9.00 до 15.00, в субботу помощь будет оказываться с 9.00 до 15.00 как в поликлиниках, так и на дому.