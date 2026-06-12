Рейтинг@Mail.ru
Соцучреждения Москвы изменят график работы в праздники - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 12.06.2026
Соцучреждения Москвы изменят график работы в праздники

Соцучреждения Москвы изменят график работы с 12 по 14 июня

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в Москве
Работа флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Работа флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центры госуслуг в Москве не будут работать только в пятницу, 14 июня, в остальные дни они принимают посетителей в обычном режиме.
  • Взрослые поликлиники в пятницу и воскресенье будут работать с 9:00 до 16:00, в субботу — с 9:00 до 18:00; детские поликлиники в эти дни будут оказывать помощь на дому с 9:00 до 15:00.
  • Центры женского здоровья и женские консультации в пятницу и воскресенье будут принимать посетителей с 9:00 до 16:00, в субботу — с 9:00 до 18:00.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Режим работы социальных учреждений Москвы изменится с 12 по 14 июня.
Центры госуслуг не будут работать только в пятницу, в остальные дни они принимают посетителей в обычном режиме. График работы взрослых и детских травматологических пунктов не изменится. Молочно-раздаточные пункты в праздники также сохранят привычный график работы.
Взрослые поликлиники в пятницу и воскресенье будут работать с 9.00 до 16.00, а в субботу - с 9.00 до 18.00. Отделения патронажной помощи на дому, кабинеты дежурных врачей, выдачи справок и направлений в эти дни будут открыты в часы работы учреждений. Детские поликлиники в пятницу и воскресенье будут оказывать помощь на дому с 9.00 до 15.00, в субботу помощь будет оказываться с 9.00 до 15.00 как в поликлиниках, так и на дому.
Центры женского здоровья и женские консультации в пятницу и воскресенье будут принимать посетителей с 9.00 до 16.00, в субботу – с 9.00 до 18.00. Центры московского долголетия в День России будут закрыты для посетителей, в остальные дни они будут работать по обычному графику. Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в праздничные дни работает в обычном режиме - с 9.00 до 21.00.
Центр "Мои Документы", центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал", реабилитационные учреждения и семейные центры в пятницу будут закрыты. У структурных подразделений ЗАГС Москвы в четверг предпраздничный сокращенный рабочий день, с субботы все дворцы бракосочетания Москвы будут работать в штатном режиме.
Сотрудники Московского парковочного пространства и Московской административной дорожной инспекции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 13 июня в честь Дня России
00:14
 
МоскваОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала