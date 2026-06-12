Соцучреждения Москвы изменят график работы в праздники

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центры госуслуг в Москве не будут работать только в пятницу, 14 июня, в остальные дни они принимают посетителей в обычном режиме.
- Взрослые поликлиники в пятницу и воскресенье будут работать с 9:00 до 16:00, в субботу — с 9:00 до 18:00; детские поликлиники в эти дни будут оказывать помощь на дому с 9:00 до 15:00.
- Центры женского здоровья и женские консультации в пятницу и воскресенье будут принимать посетителей с 9:00 до 16:00, в субботу — с 9:00 до 18:00.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Режим работы социальных учреждений Москвы изменится с 12 по 14 июня.
Центры госуслуг не будут работать только в пятницу, в остальные дни они принимают посетителей в обычном режиме. График работы взрослых и детских травматологических пунктов не изменится. Молочно-раздаточные пункты в праздники также сохранят привычный график работы.
Взрослые поликлиники в пятницу и воскресенье будут работать с 9.00 до 16.00, а в субботу - с 9.00 до 18.00. Отделения патронажной помощи на дому, кабинеты дежурных врачей, выдачи справок и направлений в эти дни будут открыты в часы работы учреждений. Детские поликлиники в пятницу и воскресенье будут оказывать помощь на дому с 9.00 до 15.00, в субботу помощь будет оказываться с 9.00 до 15.00 как в поликлиниках, так и на дому.
Центры женского здоровья и женские консультации в пятницу и воскресенье будут принимать посетителей с 9.00 до 16.00, в субботу – с 9.00 до 18.00. Центры московского долголетия в День России будут закрыты для посетителей, в остальные дни они будут работать по обычному графику. Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в праздничные дни работает в обычном режиме - с 9.00 до 21.00.
Центр "Мои Документы", центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал", реабилитационные учреждения и семейные центры в пятницу будут закрыты. У структурных подразделений ЗАГС Москвы в четверг предпраздничный сокращенный рабочий день, с субботы все дворцы бракосочетания Москвы будут работать в штатном режиме.