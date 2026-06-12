Эксперт объяснила, почему нельзя пытаться переиграть мошенника

Краткий пересказ от РИА ИИ Попытки переиграть телефонного мошенника могут иметь серьезные последствия, рассказала Валентина Шилина, руководитель онлайн-проекта «Перезвони сам».

Мошенники действуют по отточенным психологическим схемам и могут манипулировать людьми, а также записывать голоса для дальнейшего использования.

Главная победа в противостоянии с преступником — не позволить себя обмануть, что достигается завершением сомнительного разговора.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Нельзя пытаться переиграть телефонного мошенника, потому что голос могут записать и в дальнейшем использовать для подтверждения операций в банке или для обмана близких, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

"Пытаться переиграть мошенника — это опасная игра, в которой исход практически всегда предрешен не в вашу пользу. Главная ошибка здесь — переоценивать свои силы. Если кажется, что переиграть преступника по телефону — легкая задача, это заблуждение", - рассказала Шилина.

Она отметила, что попытки высмеять, обмануть или вывести афериста на чистую воду могут иметь для вас серьезные последствия.

Эксперт назвала три основные причины, почему не стоит пытаться это делать.

"Неравные условия: Это их стихия. Они действуют по отточенным психологическим схемам. Эмоциональная ловушка: Мошенники манипулируют, чтобы вывести вас из равновесия. В состоянии аффекта человек становится легко управляемым. Риск утечки данных: Сам факт разговора уже несет риски. Ваш голос могут записать и в дальнейшем использовать для подтверждения операций в банке или для обмана ваших близких, подделав звонок от вашего имени", - подчеркнула собеседница агентства.