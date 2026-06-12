Ученый предупредил об опасности съемки шаровой молнии на телефон

Краткий пересказ от РИА ИИ Ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков предупредил, что съемка шаровой молнии на мобильный телефон может быть смертельно опасна.

Ученый рекомендовал во время грозы не пользоваться техникой и выключить все устройства из розеток.

По словам Бычкова, шаровая молния может быть очень опасной, ее энергия сравнима с энергией нескольких взрывчаток, и при несоблюдении мер безопасности встреча с ней может закончиться летальным исходом.

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Съемка шаровой молнии на мобильный телефон может быть смертельно опасна – зафиксированы случаи, когда люди погибали, пытаясь ее сфотографировать, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

Ученый ранее рассказывал агентству, что каждая линейная молния способна породить шаровую, и традиционно они появляются в России в период летних гроз с июня по август.

"Во время грозы лучше вообще не пользоваться техникой и выключить все из розеток, потому что сейчас она чаще всего любит ударять в айфоны, мобильные телефоны и компьютеры", – предупредил ученый.

Бычков привел случаи, когда шаровая молния попадала в людей, которые хотели ее сфотографировать с помощью телефона.

"В моей статистике есть случаи, когда шаровая молния попадала в людей, которые пытались ее сфотографировать при помощи мобильного телефона, и из-за этого погибло несколько человек. Поэтому на время грозы следует убрать их подальше от себя", – объяснил он.

Ученый добавил, что это явление действительно красивое и необычное, поэтому его хочется запечатлеть. Но делать это нужно, не рискуя здоровьем, и только если молния находится на расстоянии семи-десяти метров.