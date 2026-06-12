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Россия не считает Молдавию своим врагом, заявил посол Озеров - РИА Новости, 12.06.2026
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18:46 12.06.2026
Россия не считает Молдавию своим врагом, заявил посол Озеров

Посол Озеров: РФ не заинтересована в конфронтации и не считает Молдавию врагом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОлег Озеров
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Олег Озеров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва обеспокоена состоянием двусторонних отношений с Кишиневом, заявил посол Олег Озеров.
  • Россия не заинтересована в конфронтации и не считает Молдавию своим врагом, добавил он.
  • Россия выступает за диалог по всему спектру накопившихся проблем, включая приднестровское урегулирование и двусторонние торгово-экономические связи.
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена состоянием двусторонних отношений с Кишиневом, при этом Россия не заинтересована в конфронтации и не считает Молдавию своим врагом, заявил глава российского посольства в республике Олег Озеров на приеме в честь Дня России.
«
Москве, конечно же, обеспокоены (и я могу это свидетельствовать, я только что вернулся из России) состоянием отношений между Россией и Республикой Молдова… Я хочу подчеркнуть, мы не заинтересованы в конфронтации и не намерены делать из Молдавии врага. Это не наш путь", - сказал Озеров перед приглашенными на прием.
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По словам посла, Россия заинтересована в том, чтобы ее окружали дружественные государства, ориентированные на защиту своих национальных интересов, а не чужих. "И мы поэтому выступаем за диалог по всему спектру накопившихся проблем, многие из которых, с нашей точки зрения, мы надеемся, что ее разделяют и в Кишиневе, имеют первостепенную значимость. Включая эти заявления об одностороннем выходе из базовых соглашений СНГ, приднестровское урегулирование, двусторонние торгово-экономические связи", - пояснил он.
Озеров отметил, что в российском культурном коде нет места воинственному мессианству, стремлению навязать другим народам безальтернативное видение мира.
«
"Многообразие культур и традиций всегда рассматривалось нами как залог совместного созидания и развития, что достижимо лишь через равноправный и доверительный диалог, естественно, при уважении интересов друг друга", - подчеркнул глава российского посольства.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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В миреРоссияМолдавияМоскваОлег ОзеровМайя СандуДмитрий ПесковСНГ
 
 
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