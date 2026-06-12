Россия не считает Молдавию своим врагом, заявил посол Озеров

КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена состоянием двусторонних отношений с Кишиневом, при этом Россия не заинтересована в конфронтации и не считает Молдавию своим врагом, заявил глава российского посольства в республике Олег Озеров на приеме в честь Дня России.