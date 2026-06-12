Искусственный интеллект опасен в руках злоумышленников, заявила глава МВФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Кристалина Георгиева, глава МВФ, заявила, что модели искусственного интеллекта в руках злоумышленников могут быть использованы для разрушения финансовой системы.

Она призвала страны обеспечить наличие всех элементов кибербезопасности и усилить сотрудничество между богатыми и бедными странами, а также между государственным и частным секторами для подготовки к рискам, связанным с новыми моделями искусственного интеллекта.

Она указала на риск возможного "пузыря" искусственного интеллекта, который может иметь катастрофические последствия для финансовой системы.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Модели искусственного интеллекта в руках злоумышленников могут быть использованы для разрушения финансовой системы, заявила журналистам глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Георгиева отметила, что передовые модели искусственного интеллекта, такие как Mythos разработчика Anthropic, могут быть использованы для выявления "уязвимости в кибербезопасности с такой скоростью и в таких масштабах, которые до сих пор были немыслимы".

"Но в неправильных руках эти же возможности могут быть использованы для разрушения финансовой системы, и это ставит нас в положение, когда нам приходится наверстывать упущенное", - приводит слова главы МВФ издание Politico

По словам Георгиевой, в ответ на это страны должны обеспечить наличие всех элементов кибербезопасности.

Она также призвала к более тесному сотрудничеству между богатыми и бедными странами, а также между государственным и частным секторами, чтобы подготовиться к рискам, которые могут представлять новые модели искусственного интеллекта. Развитые страны должны найти способ помочь развивающимся странам защититься от существующих рисков.

"Не существует всемирной организации кибербезопасности, и в нынешних внешнеполитических условиях трудно представить, что такая организация может появиться", - сказала она.

Глава МВФ также призвала страны учитывать более высокие затраты на укрепление киберзащиты. "Поймите, что устранение уязвимости стоит денег. Убедитесь, что у вас есть финансовые возможности, что это приоритет в государственных расходах, выделяете ли вы необходимые ресурсы", - сказала Георгиева.