ВСУ потеряли более 2135 военных в зоне действия "Центра" за неделю

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за неделю более 2135 военных ВСУ, три танка, 17 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.