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ВСУ потеряли более 2135 военных в зоне действия "Центра" за неделю - РИА Новости, 12.06.2026
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12:07 12.06.2026 (обновлено: 12:16 12.06.2026)
ВСУ потеряли более 2135 военных в зоне действия "Центра" за неделю

МО: ВСУ потеряли более 2135 военных и 3 танка в зоне действия "Центра" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили за неделю более 2135 военных ВСУ.
  • Нанесены поражения формированиям нескольких бригад и полков ВСУ, включая бригады морской пехоты, нацгвардии и бригаду спецназначения «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили за неделю более 2135 военных ВСУ, три танка, 17 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, пяти бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.). Потери противника на данном направлении составили более 2135 военнослужащих, три танка, 17 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
* Запрещенная в России террористическая организация
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