Мишустин назвал День России особым для тех, кто трудится на благо страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что День России занимает особое место для тех, кто предан своей стране и трудится на ее благо.
- Мишустин отметил, что многонациональность и культурное разнообразие России формируют уникальное пространство, всех в котором объединяет любовь к Родине.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. День России - особый для тех, кто предан своей стране и трудится на ее благо, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованному на сайте РПЦ.
"Среди значимых дат в истории Отечества этот праздник занимает особое место для тех, кто беззаветно предан своей стране, кто ежедневно трудится на ее благо, отстаивает национальные интересы, укрепляет экономический потенциал и технологический суверенитет, сохраняет и приумножает бесценное наследие предыдущих поколений", - написал Мишустин.
По его словам, многонациональность и культурное разнообразие российского государства формируют уникальное пространство, "где звучат разные языки, переплетаются традиции", и всех объединяет любовь к Родине, ответственность за ее судьбу и процветание.
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