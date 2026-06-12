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Мишустин назвал День России особым для тех, кто трудится на благо страны - РИА Новости, 12.06.2026
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09:46 12.06.2026 (обновлено: 14:22 12.06.2026)
Мишустин назвал День России особым для тех, кто трудится на благо страны

Мишустин назвал День России особым для преданных стране и трудящихся на ее благо

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что День России занимает особое место для тех, кто предан своей стране и трудится на ее благо.
  • Мишустин отметил, что многонациональность и культурное разнообразие России формируют уникальное пространство, всех в котором объединяет любовь к Родине.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. День России - особый для тех, кто предан своей стране и трудится на ее благо, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, опубликованному на сайте РПЦ.
"Среди значимых дат в истории Отечества этот праздник занимает особое место для тех, кто беззаветно предан своей стране, кто ежедневно трудится на ее благо, отстаивает национальные интересы, укрепляет экономический потенциал и технологический суверенитет, сохраняет и приумножает бесценное наследие предыдущих поколений", - написал Мишустин.
По его словам, многонациональность и культурное разнообразие российского государства формируют уникальное пространство, "где звучат разные языки, переплетаются традиции", и всех объединяет любовь к Родине, ответственность за ее судьбу и процветание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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