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МИД призвал не ездить в Таиланд при возможных проблемах с властями США - РИА Новости, 12.06.2026
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14:04 12.06.2026
МИД призвал не ездить в Таиланд при возможных проблемах с властями США

МИД призвал россиян не ездить в Таиланд при возможных проблемах с властями США

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД РФ рекомендует россиянам, которые могут быть объектами уголовного преследования американских властей, воздержаться от поездок в Таиланд.
  • В Таиланде высока угроза задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россиянам, подозревающим, что их могут преследовать американские власти, стоит воздержаться от поездок в Таиланд из-за риска выдачи оттуда в Штаты, сообщили в МИД РФ.
В сообщении на сайте министерства отмечается, что в Таиланде высока угроза задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США.
"Настоятельно рекомендуем гражданам России, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздерживаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче, а также избегать пересадок в местных аэропортах", - отметили в МИД.
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