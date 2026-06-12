МИД призвал не ездить в Таиланд при возможных проблемах с властями США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД РФ рекомендует россиянам, которые могут быть объектами уголовного преследования американских властей, воздержаться от поездок в Таиланд.
- В Таиланде высока угроза задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россиянам, подозревающим, что их могут преследовать американские власти, стоит воздержаться от поездок в Таиланд из-за риска выдачи оттуда в Штаты, сообщили в МИД РФ.
"Настоятельно рекомендуем гражданам России, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздерживаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче, а также избегать пересадок в местных аэропортах", - отметили в МИД.